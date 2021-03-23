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    Українець Михайлюк з «Оклахомою» націлився на плей-офф НБА

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    Святослав Михайлюк поступово освоюється в новій команді - Українець Михайлюк з «Оклахомою» націлився на плей-офф НБА
    Святослав Михайлюк поступово освоюється в новій команді
    фото з відкритих джерел

    Команда Святослава знову перемогла і йде 11-ю в дивізіоні

    Третій матч провів Святослав Михайлюк за новий клуб «Оклахому». Якщо в дебютній зустрічі він очок не набирав, то в двух наступних його доробок дозволив команді здобути перемога. Вночі на 23 березня «Тандер» взялит гору над «Міннечсотою» - 112:103.

    Михайлюк провів на майданчику 14 хвилин 40 секунд. За цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив 1 підбирання і таку ж кількість передач. Також запам'ятався в грі 1 перехопленням та 2 персональними фолами.

    В минулій грі проти «Х'юстона» Святослав набрав 15 очок.

    «Оклахома» перемогла у 19-ти матчах з 43-х і займає 11 місце в таблиці Західної конференції. «Тандер» поступаються однією перемогою «Мемфісу», який іде на 10-му прохідному місці, але має ще три гри в запасі.

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    Теги: НБА Святослав Михайлюк
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