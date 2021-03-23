Українець Михайлюк з «Оклахомою» націлився на плей-офф НБА

Команда Святослава знову перемогла і йде 11-ю в дивізіоні

Третій матч провів Святослав Михайлюк за новий клуб «Оклахому». Якщо в дебютній зустрічі він очок не набирав, то в двух наступних його доробок дозволив команді здобути перемога. Вночі на 23 березня «Тандер» взялит гору над «Міннечсотою» - 112:103.

Михайлюк провів на майданчику 14 хвилин 40 секунд. За цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив 1 підбирання і таку ж кількість передач. Також запам'ятався в грі 1 перехопленням та 2 персональними фолами.

В минулій грі проти «Х'юстона» Святослав набрав 15 очок.

«Оклахома» перемогла у 19-ти матчах з 43-х і займає 11 місце в таблиці Західної конференції. «Тандер» поступаються однією перемогою «Мемфісу», який іде на 10-му прохідному місці, але має ще три гри в запасі.