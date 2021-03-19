Михайлюк дебютував за новий клуб в НБА

Українець провів на майданчику 16 хвилин, його «Оклахома» поступилася

Атакувальний захисник Святослав Михайлюк дебютував за «Оклахому-Сіті Тандер» після обміну з «Детройта». Матч з «Атлантою» українець почав на лаві запасних, а загалом провів на майданчику 16 хвилин. За цей час він змарнував дві триочкові спроби, зробив два підбори в захисті й одну втрату. «Тандер» в гостях поступилися 93:116.

«Оклахома» має в активі 17 перемог і займає 11 сходинку в турнірній таблиці Західної конференції.

До приходу в НБА Святослав грав за студентську баскетбольну команду Канзаського університету. З 2012 по 2014 рік виступав за команду української Суперліги «Черкаські Мавпи». На драфті НБА 2018 року був обраний у другому раунді під загальним 47-м номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Інший українець в НБА, баскетболіст «Вашингтон Візардс» Олексій Лень, провів продуктивний матч. В грі проти «Сакраменто Кінгз» він набрав 13 очок і зробив 12 підборів. На майданчику він провів 24 хвилини. Його команда, втім, поступилася – 119:121. В наступныій зусвтрічі проти «Юти» Лень набрав 9 очок, а «Візардс» здобули перемогу 131:122.

У нинішньому сезоні Лень в середньому приносить «Вашингтону» 6,5 очок при показнику в 3,8 підбирання.