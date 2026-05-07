Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Гірникам» треба забити щонайменше на два м'ячі більше
фото: ФК «Шахтар»

Вітчизняний гранд позмагається за місце у фіналі турніру

Сьогодні, 7 травня 2026 року, лондонський «Крістал Пелас» на арені «Селгерст Парк» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Крістал Пелас» – «Шахтар»

Лідером симпатій на 11:45 7 травня стали англійські «орли», впевнені букмекери GGBET. На перемогу «Пелас» закладено коефіцієнт 1,63. Тим часом потенційну звитягу «гірників» оцінено балом 5,40. Тим часом на нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 4,31. Ще промовистіша ситуація з путівкою у фінал. На місце в останньому раунді для лондонського колективу закладено коефіцієнт 1,04. Натомість на прохід «Шахтаря» у вирішальний поєдинок запропоновано кеф 12,25. Натомість на тотал більше 4,0 виставлено бал 5,15.

Передматчевий стан команд

Після очного поєдинку суперники мали матчі в національних першостях. «Пелас» в англійській Прем'єр-лізі нічого не зміг протиставити «Борнмуту», який мчить в єврокубки (0:3). Водночас Олівер Гласнер випустив фактично основний склад. Більше того, з лави запасних вийшли винятково ті, хто розпочинав із перших хвилин проти «гірників» у четвер.

Зате «Шахтар» виграв головне протистояння української Прем'єр-ліги. Підопічні Арди Турана здобули вольову перемогу над київським «Динамо» (2:1). Голами в складі «гірників» відзначилися вінгер Феррейра та форвард Траоре. У порівнянні з поєдинком проти «Пелас» в основі вітчизняного гранда відбулося дев'ять змін. Лише воротар Різник і оборонець Матвієнко залишилися в основі.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Орієнтовні склади команд

«Крістал Пелас»: Гендерсон – Річардс, Лакруа, Канво – Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл – Сарр, Піно – Матета

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Педріньйо, Гомес, Очеретько – Аліссон, Еліас, Невертон

Історія очних зустрічей

Минулого четверга команди зустрілися вперше. «Пелас» приголомшив команду Турана надзвичайно швидким голом. Нападник Сарр відкрив рахунок уже на 1-й хвилині. «Гірники» повторили цей трюк на старті другої половини, коли забитий м'яч до свого активу записав хавбек Очеретько. Та розвинути локальний успіх «Шахтарю» не вдалося. А от «орли» відзначилися ще двічі. Вдруге вивів лондонців уперед хавбек Камада. А під завісу зустрічі форвард Ларсен зробив вагому заявку на вихід у фінал від підопічних Гласнера.

Де дивитися матч «Крістал Пелас» – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК «Шахтар» ФК «Крістал Пелас» Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арда Туран: Після першого поєдинку, послуговуючись шаховою термінологією, нам поставили мат
«Маємо мрію дістатися фіналу». Туран оцінив шанси «Шахтаря» пройти «Крістал Пелас»
Сьогодні, 11:45
Лассіна Траоре в обіймах Проспера Обаха
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 13:53
Еліас опублікував сторіз із рахунком гри та підписом «Kiev has an owner» («Київ має господаря»)
Форвард «Шахтаря» зробив провокаційний допис після перемоги над «Динамо»
4 травня, 09:47
Фанати зробили банери з гаслом «Свободу Ордену» українською та англійською мовами
Ультрас «Динамо» та «Шахтаря» зробили банери з закликом звільнити з полону легендарного фаната
3 травня, 21:17
«Гірники» взяли гору в столиці
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
3 травня, 19:59
«Динамо» забило «Шахтарю» чотири голи
«Динамо» розгромило «Шахтар» у грі Національної ліги U19
3 травня, 09:24
Арда Туран: Я повністю задоволений тим, як ми продемонстрували себе на полі
Туран задоволений грою «Шахтаря», попри поразку від «Крістал Пелас»
1 травня, 11:08
«Шахтар» уперше грає в півфіналі Ліги конференцій
«Шахтар» поступився «Кристал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій
1 травня, 00:00
Андрій Воробей: Якоїсь особливої дружби з колишніми партнерами по «Шахтарю» немає
Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри
30 квiтня, 15:19

Новини

Нейтральний призер Олімпіади-2024 з Білорусі погорів на вживанні допінгу
Нейтральний призер Олімпіади-2024 з Білорусі погорів на вживанні допінгу
Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою
Ексзахисник збірної України з футболу пригадав, як раніше працював з Мальдерою
«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи
«Крістал Пелас» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги конференцій
Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу
Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу
«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну