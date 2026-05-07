«Крістал Пелас» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

«Гірникам» треба забити щонайменше на два м'ячі більше

Вітчизняний гранд позмагається за місце у фіналі турніру

Сьогодні, 7 травня 2026 року, лондонський «Крістал Пелас» на арені «Селгерст Парк» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Крістал Пелас» – «Шахтар»

Лідером симпатій на 11:45 7 травня стали англійські «орли», впевнені букмекери GGBET. На перемогу «Пелас» закладено коефіцієнт 1,63. Тим часом потенційну звитягу «гірників» оцінено балом 5,40. Тим часом на нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 4,31. Ще промовистіша ситуація з путівкою у фінал. На місце в останньому раунді для лондонського колективу закладено коефіцієнт 1,04. Натомість на прохід «Шахтаря» у вирішальний поєдинок запропоновано кеф 12,25. Натомість на тотал більше 4,0 виставлено бал 5,15.

Передматчевий стан команд

Після очного поєдинку суперники мали матчі в національних першостях. «Пелас» в англійській Прем'єр-лізі нічого не зміг протиставити «Борнмуту», який мчить в єврокубки (0:3). Водночас Олівер Гласнер випустив фактично основний склад. Більше того, з лави запасних вийшли винятково ті, хто розпочинав із перших хвилин проти «гірників» у четвер.

Зате «Шахтар» виграв головне протистояння української Прем'єр-ліги. Підопічні Арди Турана здобули вольову перемогу над київським «Динамо» (2:1). Голами в складі «гірників» відзначилися вінгер Феррейра та форвард Траоре. У порівнянні з поєдинком проти «Пелас» в основі вітчизняного гранда відбулося дев'ять змін. Лише воротар Різник і оборонець Матвієнко залишилися в основі.

Орієнтовні склади команд

«Крістал Пелас»: Гендерсон – Річардс, Лакруа, Канво – Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл – Сарр, Піно – Матета

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Педріньйо, Гомес, Очеретько – Аліссон, Еліас, Невертон

Історія очних зустрічей

Минулого четверга команди зустрілися вперше. «Пелас» приголомшив команду Турана надзвичайно швидким голом. Нападник Сарр відкрив рахунок уже на 1-й хвилині. «Гірники» повторили цей трюк на старті другої половини, коли забитий м'яч до свого активу записав хавбек Очеретько. Та розвинути локальний успіх «Шахтарю» не вдалося. А от «орли» відзначилися ще двічі. Вдруге вивів лондонців уперед хавбек Камада. А під завісу зустрічі форвард Ларсен зробив вагому заявку на вихід у фінал від підопічних Гласнера.

Де дивитися матч «Крістал Пелас» – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».