Усі результати 6-го туру відбірного турніру чемпіонату світу з футболу

Україна перемогла Фінляндію, а українка увійшла в історію збірної Англії

В Європі завершилися матчі 6-го туру кваліфікаційного турніру чемпіонату світу. Збірна України нарешті здобула першу перемогу, а її гру з Фінляндією зробили ветерани, які провели за національну команду не менше 100 матчів.

Українська суддя Катерина Монзуль працювала на стадіоні в Андоррі, який горів напередодні гри збірної цієї країни з Англією. Матч британської команди жінка судила вперше, тож харків’янка назавжди увійшла в історію футболу Англії.

Чемпіонат світу 2022 року. Кваліфікація. 9 жовтня (субота)

Група А

Азербайджан – Ірландія – 0:3 (Робінсон, 7, 39, Огбене, 90).

Люксембург – Сербія – 0:1 (Влахович, 68).

Група В

Швеція – Косово – 3:0 (Форсберг, 29, з пенальті, Ісак, 62, Квайсон, 79).

Грузія – Греція – 0:2 (Бакасетас, 90, з пенальті, Пелкас, 90+5).

Група С

Литва – Болгарія – 3:1 (Ласіцкас, 18, Черних, 82, 84 – Десподов, 64). На 14-й хвилині Ілієв (Болгарія) не реалізував пенальті.

Швейцарія – Північна Ірландія – 2:0 (Цубер, 45+3, Фасснахт, 90+2). На 37-й хвилині вилучений Льюїс (Північна Ірландія).

Група D

Фінляндія – Україна – 1:2 (Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34).

Казахстан – Боснія і Герцеговина – 0:2 (Превляк, 25, 66).

Група F

Шотландія – Ізраїль – 3:2 (Макгінн, 30, Дайкс, 57, Мактоміней, 90+4 – Захаві, 5, Даббур, 32).

Фарерські острови – Австрія – 0:2 (Ляймер, 26, Забітцер, 48).

Молдова – Данія – 0:4 (Сков-Ольсен, 23, Кʼяєр, 34, з пенальті, Нергор, 39, Меле, 44).

Група I

Андорра – Англія – 0:5 (Чілуелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Уорд-Проус, 79, Гріліш, 86). На 78-й хвилині Уорд-Проус (Англія) не реалізував пенальті.

Угорщина – Албанія – 0:1 (Броя, 80).

Польща – Сан-Марино – 5:0 (Свідерський, 10, Броллі, 20, в свої ворота, Кендзьора, 50, Букса, 84, Пьонтек, 90+1).

Всі результати матчів, які були зіграні 8 жовтня



