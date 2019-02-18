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    Франція виграла змішану естафету Солт-Лейк-Сіті

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    Артем Тищенко - Франція виграла змішану естафету Солт-Лейк-Сіті
    Артем Тищенко
    biathlon.com.ua

    Україна - 14-та

    В ніч з 17 на 18 лютого в Солт-Лейк-Сіті на восьмому етапі Кубка світу відбулася змішана естафета.

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    Україну представляли Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна, які фінішували останніми (14-ми) з тих, хто дістався фінішу: Польщу дискваліфікували, а Словенію зняли з гонки як кругову.

    Переможцем гонки стала французька збірна, яка фінішувала за годину, 3 хвилини і 51,4 секунди.

    Срібний призер Німеччина відстала від лідера на 13,5 секунди, «бронзова» Норвегія - на хвилину і 2,2 секунди.

    Естафета була останнім стартом восьмого етапу Кубка світу в Солт-Лейк Сіті. Наступним стане передостанній етап в шведському Остерсунді, який пройде 7-17 березня.

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