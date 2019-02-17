Італія виграла змішану естафету Солт-Лейк-Сіті



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Юлія Джима Getty Images

Україна - шоста

Сьогодні на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті пройшла одиночна змішана естафета.

Переможцем гонки стала італійська команда, представлена Лукасом Хоферою і Доротея Вірер. Вони сумарно допустили 6 промахів на восьми вогневих рубежах і фінішували за 35 хвилин і 27,9 секунди.



Другими стали австрійці, за яких бігли Сімон Едер і Ліза Тереза Хаузер, що відстали від лідерів на 22,9 секунди. Третьою закінчила гонку французька збірна - Антонін Гігонна і Жюлія Сімон.



Україна, представлена Юлією Джимою і Дмитром Підручним, показала шостий результат з шістьма промахами на стрільбі. Від лідерів Юлія з Дмитром відстали на хвилину і 17,9 секунди.



Кубок світу



8-й етап



Солт-Лейк-Сіті, США



Сингл-мікст



1. Лукас Хофер - Доротея Вірер (Італія) - 35.27,9 (0 + 6)

2. Сімон Едер - Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - 22,9 (0 + 2)

3. Антонін Гігон - Жюлія Сімон (Франція) - 50,2 (1 + 8)

4. Роман Реєс - Франциска Пройс (Німеччина) - 1.06,9 (0 + 6)

5. Ерленд Бьонтегорд - Інгрід Тандревольд (Норвегія) - 1.07,4 (0 + 6)

6. Дмитро Підручний - Юлія Джима (Україна) - 1.17,9 (0 + 6)

7. Габріель Стегмайр - Йоханна Скоттхайм (Швеція) - 1.19,6 (0 + 4)

8. Рене Захна - Регіна Ойя (Естонія) - 1.29,6 (1 + 5)

9. Ондржей Недза-Кубинець - Кінга Збілут (Польща) - 1.36,9 (0 + 4)

10. Мікіто Татідзакі - Фуюкі Татідзакі (Японія) - 1.47,2 (0 + 5)