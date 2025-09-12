Головна Спорт Новини
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо

На конгресі Міжнародної федерації бобслею завершилося голосування з питання участі російських спортсменів у передолімпійських відбіркових змаганнях сезону-2025/26. З 49 голосів дев'ять віддано за Росію, шість утрималися, 34 – проти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Таким чином, права на участь в Олімпіаді позбавлено представників ще двох видів спорту: бобслею та скелетону.

Раніше до Ігор-2026 не були допущені російські хокеїсти, керлінгісти, санкарі та біатлоністи. Міжнародна лижна федерація остаточного рішення ще не ухвалила.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

До слова, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу. Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях. Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

Згодом Федерація фехтування України прокоментувала рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до чемпіонату світу нейтральних спортсменок з російським паспортом, які мають військові звання армії РФ та підтримують війну. 

