Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Путін назвав перемогою повернення на міжнародні паралімпійські турніри прапора та гімну РФ
Путін привітав Паралімпійський комітет Росії з 30-річчям створення

У вересні минулого року Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії

Диктатор Володимир Путін назвав загальною великою перемогою повернення російським паралімпійцям національної символіки, прапору та гімну на міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком».

«Втішно, що сьогодні наші паралімпійці знову виступають на найбільших міжнародних змаганнях з національною символікою, прапором і гімном. Вважаю це нашою загальною великою перемогою», – наголосив диктатор у привітанні Паралімпійського комітету Росії з 30-річчям від дня його створення.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Тепер росіяни і білоруси можуть змагатися на турнірах під егідою МПК з власною символікою, прапором та гімном.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

