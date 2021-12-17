Тренер збірної Петраков поставив футболістам завдання на Лігу націй

Національна команда боротиметься за вихід до Ліги А

Збірна України отримала суперників в третьому розіграші Ліги націй. Жеребкування прокоментував головний тренер національної команди Олександр Петраков. Нагадаємо, Україна потрапила до групи В1 разом із Шотландією, Ірландією та Вірменією.

«Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-оф відбору чемпіонату світу, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася. Вона вдало розпочала відбір до мундіалю в Катарі. Потім, правда, щось у неї пішло не так, – розповів uaf Петраков. – Думаю, буде цікава боротьба. Якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу.

Гадаю, у хлопців буде можливість пограти, а в нас – подивитися на них уже в червні, коли відбудеться відразу чотири зустрічі Ліги націй. Ще два матчі пройдуть восени.

21 травня в нас закінчується чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п’ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу».

Збірна України вилетіла з Ліги А через технічну поразку від Швейцарії. В нашій команді кілька футболістів захворіли на коронавірус і місцева влада не дозволила нашій команді вийти на поле.