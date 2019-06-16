Футболіст Хахльов синові загиблого бійця: «Твій тато зробив, щоб наш народ міг спокійно святкувати цю перемогу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирило Дришлюк і Олексій Хахльов Instagram Кирила Дришлюка

Батько півоборонця Кирила Дришлюка загинув у російсько-українській війні

Хавбек молодіжної збірної України Олексій Хахльов присвятив перемогу на чемпіонаті світу татові свого партнера по команді Кирила Дришлюка, Павлові Дришлюку, офіцеру Повітряних сил ЗСУ, який у 2014 році загинув в російсько-українській війні.

«Твій тато герой. Він зробив те, щоб сьогодні український народ міг спокійно святкувати нашу перемогу на чемпіонаті світу! Ти сильний і ти це заслужив! Пишаюся тобою, брате!», - написав Хахльов, звертаючись до Дришлюка-молодшого через Instagram.

Це повідомлення з'явилося на сторінці Хахльова через лічені хвилини після нагородження

Нагадаємо, що збірна України віком до 20-ти років виграла чемпіонат світу в Польщі, перемігши у фіналі команду Кореї.