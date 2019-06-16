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    Молодіжна збірна України - чемпіон світу

    Чемпіон світу Лунін претендує на премію Golden Boy-2019

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    Андрій Лунін - Чемпіон світу Лунін претендує на премію Golden Boy-2019
    Андрій Лунін
    Yahoo!Sports

    Воротаря збірної України U-20 назвали серед найталановитіших футболістів світу

    Голкіпера мадридського «Реала» та збірної України U-20 Андрія Луніна названо серед 100 претендентів на премію Golden Boy-2019. У ній номінуються найталановитіші футболісти провідних європейських чемпіонатів віком до 22 років.

    Луніна названо під 54-м номером.

    На чемпіонаті світу U-20 Лунін разом з командою дійшов до фіналу де переміг Корею – 3:1.

    У підсумку українець Лунін отримав «золоту рукавичку» найкращого голкіпера чемпіонату світу.

     Читайте також: Україна виграла молодіжний чемпіонат світу з футболу (відео)
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