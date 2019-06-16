Чемпіон світу Лунін претендує на премію Golden Boy-2019



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Андрій Лунін Yahoo!Sports

Воротаря збірної України U-20 назвали серед найталановитіших футболістів світу

Голкіпера мадридського «Реала» та збірної України U-20 Андрія Луніна названо серед 100 претендентів на премію Golden Boy-2019. У ній номінуються найталановитіші футболісти провідних європейських чемпіонатів віком до 22 років.

Луніна названо під 54-м номером.

На чемпіонаті світу U-20 Лунін разом з командою дійшов до фіналу де переміг Корею – 3:1.

У підсумку українець Лунін отримав «золоту рукавичку» найкращого голкіпера чемпіонату світу.