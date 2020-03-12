Переможець етапу «Джиро Д’Італія» помер від коронавірусу



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Італо де Дзан прожив 94 роки Фото із соцмереж

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Колишній італійський велогонщик 94-річний Італо де Дзан помер від коронавірусу в Тревізо (Італія), повідомляє Corriere della sera. У 1946 році він став переможцем етапу знаменитої велобагатоденки «Джиро д’Італія». Також на його рахунку перемогу в гонці «Мілан – Турин».

Спалах COVID-19 був зафіксований у Китаї наприкінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,5 тисячі осіб. При цьому з числа тих, хто заразився, вилікувалося понад 66 тисяч.

Наразі через коронавірус скасовано три великих велогонки - «Страда Б’янка», «Тіррено – Адріатіко» і «Мілан - Сан-Ремо».

Також за підсумками проведеного тестування гравців на коронавірус у Національній баскетбольній асоціації виявилося, що небезпечна хвороба вже зачепила й НБА – позитивний результат дали проби француза Руді Ґобера. Пізніше діагноз підтвердився у його одноклубника Еммануеля Мудіая.