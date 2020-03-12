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    У двох пасажирів «Борисполя» не підтвердилася підозра на коронавірус

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    Результати тесту на коронавірус у&nbsp;двох пасажирів &laquo;Борисполя&raquo; негативні - У двох пасажирів «Борисполя» не підтвердилася підозра на коронавірус
    Результати тесту на коронавірус у двох пасажирів «Борисполя» негативні

    Пацієнтів залишили в лікарні до четверга для проведення додаткових обстежень

    У двох громадян Китаю, що 11 березня прибули до аеропорту «Бориспіль», не підтвердилося захворювання на коронавірус. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    «Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, що прибули сьогодні (11 березня. – Ред.) до аеропорту «Бориспіль», не підтвердилося. У жінки, що прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доправили до Олександрівської клінічної лікарні столиці. На момент госпіталізації у обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка – негативні», – розповів Поворозник.

    За його словами, пацієнтів залишили в лікарні до четверга для проведення додаткових обстежень.

    Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    Також повідомлялося, що сьогодні із «Борисполя» до лікарні направили громадянку Китаю з підозрою на коронавірус

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

    Київ Аеропорт Бориспіль лікарня КМДА карантин коронавірус
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