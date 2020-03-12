У двох пасажирів «Борисполя» не підтвердилася підозра на коронавірус
Пацієнтів залишили в лікарні до четверга для проведення додаткових обстежень
У двох громадян Китаю, що 11 березня прибули до аеропорту «Бориспіль», не підтвердилося захворювання на коронавірус. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.
«Захворювання на коронавірус у двох громадян Китаю, що прибули сьогодні (11 березня. – Ред.) до аеропорту «Бориспіль», не підтвердилося. У жінки, що прилетіла з чоловіком, була підвищена температура тіла. Після обстеження епідеміологами санітарно-карантинного пункту аеропорту їх, згідно з процедурою, доправили до Олександрівської клінічної лікарні столиці. На момент госпіталізації у обох не виявили жодних симптомів захворювання. Медики зробили тест на виявлення коронавірусу. Результати тесту і в жінки, і в чоловіка – негативні», – розповів Поворозник.
За його словами, пацієнтів залишили в лікарні до четверга для проведення додаткових обстежень.
Як вже відомо, 11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
Також повідомлялося, що сьогодні із «Борисполя» до лікарні направили громадянку Китаю з підозрою на коронавірус
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.