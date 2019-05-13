Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)



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«Манчестер Сіті» виграв усі 14 матчів Прем'єр-ліги за участю Олександра Зінченка Фото з соцмереж

Олександр каже, що несамовита радість у колективі не вщухла й через кілька годин після матчу з «Брайтоном»

Український леґіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко патріотично відсвяткував други для себе чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі. Під час урочистої церемонії на «Amex Stadium» у Брайтоні, де «міщани» перемогли місцевий клуб 4:1 і виграли чемпіонську гонку остаточно, наш гравець був єдиним, хто провів нагородження з національним стягом своєї країни.

Трохи згодом Зінченко жартома зізнався, що йому на церемонії заборонили підходити до чемпіонського кубка. Нашому співвітчизнику пригадали торішню церемонію, коли він впустив трофей.

«Емоції не передати словами. Ми зараз у дорозі в аеропорт, усі досі святкують - кричать, співають. Взагалі не заспокоїлися, не можу нормально говорити. Чи цілий кубок? Мені заборонили до нього підходити. Відразу по прильоту в Манчестер будемо відзначати чемпіонство на стадіоні», - сказав Зінченко в ефірі програми «Великий футбол».