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    Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)

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    &laquo;Манчестер Сіті&raquo; виграв усі 14 матчів Прем'єр-ліги за участю Олександра Зінченка - Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)
    «Манчестер Сіті» виграв усі 14 матчів Прем'єр-ліги за участю Олександра Зінченка
    Фото з соцмереж

    Олександр каже, що несамовита радість у колективі не вщухла й через кілька годин після матчу з «Брайтоном»

    Український леґіонер «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко патріотично відсвяткував други для себе чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі. Під час урочистої церемонії на «Amex Stadium» у Брайтоні, де «міщани» перемогли місцевий клуб 4:1 і виграли чемпіонську гонку остаточно, наш гравець був єдиним, хто провів нагородження з національним стягом своєї країни.

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    Трохи згодом Зінченко жартома зізнався, що йому на церемонії заборонили підходити до чемпіонського кубка. Нашому співвітчизнику пригадали торішню церемонію, коли він впустив трофей.

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    Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)
    Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)
    Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)
    Зінченко патріотично, з українським стягом відсвяткував чемпіонство в Англії (фото)
    theguardian.com

    «Емоції не передати словами. Ми зараз у дорозі в аеропорт, усі досі святкують - кричать, співають. Взагалі не заспокоїлися, не можу нормально говорити. Чи цілий кубок? Мені заборонили до нього підходити. Відразу по прильоту в Манчестер будемо відзначати чемпіонство на стадіоні», - сказав Зінченко в ефірі програми «Великий футбол».

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