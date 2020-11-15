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    Ліга націй: чемпіон світу переміг чемпіона Європи, історична гра України та решта поєдинків суботи (відео)

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    Поєдинок між португальцями і французами був одним із найочікуваніших у поточній Лізі націй - Ліга націй: чемпіон світу переміг чемпіона Європи, історична гра України та решта поєдинків суботи (відео)
    Поєдинок між португальцями і французами був одним із найочікуваніших у поточній Лізі націй
    Світлина - Soccerstand

    Вчора представники українського футболу були помітними не лише у Ляйпціґу

    У суботу, 14 листопада, є Європі стартували поєдинки п’ятого туру Ліги націй. Окрім зустрічей в групі, де виступає збірна України, відбулося ще сім поєдинків.

    Найцікавішою грою було протистояння чинних чемпіонів світу і Європи, в якому міг визначитися переможець групи 3 елітного ешелону. Оскільки у Сен-Дені Франція і Португалія розійшлися миром, а решту поєдинків виграли, переможець очного протистояння вигравав квартет достроково. Гол Нґоло Канте приніс дострокове перше місце Франції.

    Натомість поєдинок футбольних карликів – Ґібралтару і Сан-Марино – увійде в історію футболу українського. Але про це нижче.  

    Ліга А

    Португалія – Франція – 0:1

    Гол: 0:1 – Нґоло Канте (53)

    Швеція – Хорватія – 2:1

    Голи: 1:0 – Деян Кулушевскі (36). 2:0 – Маркус Даніельссон (45+2). 2:1 – Маркус Даніельссон (82, автогол)

    Становище команд у групі 3: Франція – 13, Португалія – 10, Хорватія – 3, Швеція – 3

    Ліга С

    Азербайджан – Чорногорія – 0:0

    Кіпр – Люксембурґ – 2:1

    Голи: 0:1 – Іоанніс Кусулос (5, автогол). 1:1 – Ґріґоріс Кастанос (34, з пенальті). 2:1 – Ґріґоріс Кастанос (71)

    Становище команд у групі 1: Чорногорія – 10, Люксембурґ – 9, Азербайджан – 5, Кіпр – 4

    Ліга D

    Мальта – Андорра – 3:1

    Голи: 0:1 – Марк Ребес (3). 1:1 – Емілі Ґарсія (56, автогол). 2:1 – Юрґен Деґабріеле (59). 3:1 – Шон Дімеч (90+3)

    Латвія – Фарери – 1:1

    Голи: 1:0 – Владімір Камесс (59). 1:1 – Ґуннар Ватнгамар (60)

    Становище команд у групі 1: Фарери – 11, Мальта – 8, Латвія – 4, Андорра – 2

    Сан-Марино – Ґібралтар – 0:0

    Цей поєдинок за участю, можливо, найслабших європейських збірних увійде в історію українського і європейського футболу як перший офіційний матч за участю національних команд, який судила виключно жіноча бригада арбітринь на чолі з Катериною Монзуль, лайнсменками Олександрою Ардашевою і Мариною Стрілецькою, а також четвертою суддею Анастасією Романюк. Українки відпрацювали гру фахово. На 49-й хвилині Монзуль вилучила з поля за грубість капітана збірної Сан-Марино Давіде Сімончіні.

    Становище команд у групі 2: Ґібралтар – 7, Ліхтенштейн – 4, Сан-Марино – 2

    Сьогодні, 15 листопада, буде зіграно 18 матчів п’ятого туру Ліги націй в ешелонах А, В і С. Найцікавішим обіцяє бути поєдинок Бельгії та Англії, який розпочнеться о 21:45.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Нґоло Канте Іоанніс Кусулос Катерина Монзуль Марина Стрілецька Олександра Ардашева Деян Кулушевскі Емілі Ґарсія Анастасія Романюк Маркус Даніельссон Ґріґоріс Кастанос Марк Ребес Юрґен Деґабріеле Шон Дімеч Владімір Камесс Ґуннар Ватнгамар Давіде Сімончіні
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