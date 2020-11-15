Ліга націй: чемпіон світу переміг чемпіона Європи, історична гра України та решта поєдинків суботи (відео)

Поєдинок між португальцями і французами був одним із найочікуваніших у поточній Лізі націй

Вчора представники українського футболу були помітними не лише у Ляйпціґу

У суботу, 14 листопада, є Європі стартували поєдинки п’ятого туру Ліги націй. Окрім зустрічей в групі, де виступає збірна України, відбулося ще сім поєдинків.

Найцікавішою грою було протистояння чинних чемпіонів світу і Європи, в якому міг визначитися переможець групи 3 елітного ешелону. Оскільки у Сен-Дені Франція і Португалія розійшлися миром, а решту поєдинків виграли, переможець очного протистояння вигравав квартет достроково. Гол Нґоло Канте приніс дострокове перше місце Франції.

Натомість поєдинок футбольних карликів – Ґібралтару і Сан-Марино – увійде в історію футболу українського. Але про це нижче.

Ліга А

Португалія – Франція – 0:1

Гол: 0:1 – Нґоло Канте (53)

Швеція – Хорватія – 2:1

Голи: 1:0 – Деян Кулушевскі (36). 2:0 – Маркус Даніельссон (45+2). 2:1 – Маркус Даніельссон (82, автогол)

Становище команд у групі 3: Франція – 13, Португалія – 10, Хорватія – 3, Швеція – 3

Ліга С

Азербайджан – Чорногорія – 0:0

Кіпр – Люксембурґ – 2:1

Голи: 0:1 – Іоанніс Кусулос (5, автогол). 1:1 – Ґріґоріс Кастанос (34, з пенальті). 2:1 – Ґріґоріс Кастанос (71)

Становище команд у групі 1: Чорногорія – 10, Люксембурґ – 9, Азербайджан – 5, Кіпр – 4

Ліга D

Мальта – Андорра – 3:1

Голи: 0:1 – Марк Ребес (3). 1:1 – Емілі Ґарсія (56, автогол). 2:1 – Юрґен Деґабріеле (59). 3:1 – Шон Дімеч (90+3)

Латвія – Фарери – 1:1

Голи: 1:0 – Владімір Камесс (59). 1:1 – Ґуннар Ватнгамар (60)

Становище команд у групі 1: Фарери – 11, Мальта – 8, Латвія – 4, Андорра – 2

Сан-Марино – Ґібралтар – 0:0

Цей поєдинок за участю, можливо, найслабших європейських збірних увійде в історію українського і європейського футболу як перший офіційний матч за участю національних команд, який судила виключно жіноча бригада арбітринь на чолі з Катериною Монзуль, лайнсменками Олександрою Ардашевою і Мариною Стрілецькою, а також четвертою суддею Анастасією Романюк. Українки відпрацювали гру фахово. На 49-й хвилині Монзуль вилучила з поля за грубість капітана збірної Сан-Марино Давіде Сімончіні.

Становище команд у групі 2: Ґібралтар – 7, Ліхтенштейн – 4, Сан-Марино – 2

Сьогодні, 15 листопада, буде зіграно 18 матчів п’ятого туру Ліги націй в ешелонах А, В і С. Найцікавішим обіцяє бути поєдинок Бельгії та Англії, який розпочнеться о 21:45.