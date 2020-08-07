«Я вже Влада Зінченко». Футболіст «Манчестер Сіті» нарешті одружився з телеведучою (відео)



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Олександр і Влада Зінченки планували розписатися раніше. Перешкодив карантин Світлина - Instagram Влади Седан

24 серпня Олександр і Влада Зінченко планують пишне весілля в Києві

Гравець англійського «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко більше не холостяк – 23-річний футболіст одружився на своїй коханій, телеведучій Владі Седан. Про це розповіла Седан на своєму Youtube-каналі.

«Це мій канал «Влада Седан», але я вже – Влада Зінченко. Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже не холостяк. Сталося це 12 березня. Ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут вніс свої корективи», - розповіла дружина футболіста.

Пропозицію Владі Олександр зробив ще торік у жовтні. Пара розписалася в Лондоні в посольстві України у Великобританії. 24 серпня Олександр і Влада Зінченко планують пишне весілля в Києві.