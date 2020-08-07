  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Я вже Влада Зінченко». Футболіст «Манчестер Сіті» нарешті одружився з телеведучою (відео)

    • Розсилка
    Олександр і Влада Зінченки планували розписатися раніше. Перешкодив карантин - «Я вже Влада Зінченко». Футболіст «Манчестер Сіті» нарешті одружився з телеведучою (відео)
    Олександр і Влада Зінченки планували розписатися раніше. Перешкодив карантин
    Світлина - Instagram Влади Седан

    24 серпня Олександр і Влада Зінченко планують пишне весілля в Києві

    Гравець англійського «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко більше не холостяк – 23-річний футболіст одружився на своїй коханій, телеведучій Владі Седан. Про це розповіла Седан на своєму Youtube-каналі.

    «Це мій канал «Влада Седан», але я вже – Влада Зінченко. Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже не холостяк. Сталося це 12 березня. Ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут вніс свої корективи», - розповіла дружина футболіста.

    Пропозицію Владі Олександр зробив ще торік у жовтні. Пара розписалася в Лондоні в посольстві України у Великобританії. 24 серпня Олександр і Влада Зінченко планують пишне весілля в Києві.

     Читате також: Мілевський, Зінченко, Коноплянка і ще вісім футболістів з коханими показали, як берегтися в час пандемії
    весілля Олександр Зінченко карантин дружина ФК Манчестер Сіті Влада Седан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ