Футболіста збірної Англії покарають за порушення карантину



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Беспечний Маунт порушив умови карантину

Футболісту лондонського «Челсі» та збірної Англії Мейсону Маунту загрожує штраф за порушення карантину

Як пише британське видання Mirror, 15 березня 2020 року Маунта помітили на футбольному майданчику одного з парків Лондона.

При цьому всі гравці клубу повинні знаходитися на карантині після того, як у хавбека клубу Каллума Хадсона-Одоі діагностували Covid-19.

Пізніше 19-річний Хадсон-Одої заявив, що одужав від коронавірусу, але оскільки у людей нема антитіл до цього штама - він може захворіти вдруге.

За порушення карантину Маунту загрожує штраф.

Окрім Маунта на футбольному майданчику у лондонському парку помітили гравця «Вест Гем Юнайтед» Деклана Райса.