Футболістів клубу української Прем'єр-ліги підозрюють у більш ніж 30 договірних матчах

35 матчів молодіжної та юнацької команди «Олімпіка» потрапили під підозру

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України продовжив розгляд справи за підозрою молодіжних команд «Олімпіка» у договірних матчах. За інформацією «Футбол 24», на засіданні КДК ФФУ у вівторок, 20 лютого, заслухали Франческо Баранку, одного з керівників «Олімпіка» Олексія Антонова та головного



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Владислав Гельзін. Фото ФК «Олімпік»

35 матчів молодіжної та юнацької команди «Олімпіка» потрапили під підозру

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України продовжив розгляд справи за підозрою молодіжних команд «Олімпіка» у договірних матчах.

За інформацією «Футбол 24», на засіданні КДК ФФУ у вівторок, 20 лютого, заслухали Франческо Баранку, одного з керівників «Олімпіка» Олексія Антонова та головного тренера «Олімпіка» U-21 Ігоря Климовського.

Уже отримані висновки експертної групи Комітету етики по чотирьох матчах молодіжних команд «Олімпіка».

Усього ж під підозрою 35 матчів «Олімпіка» U-19 і U-21.

Матч у грудні 2017 року «Карпати» U-21 – «Олімпік» U-21 не було завершено через те, що президент донеччан Владислав Гельзін забрав свою команду з поля, адже запідозрив своїх гравців у нечесній грі.

Тоді до 84 хвилини матчу «леви» громили суперника з рахунком 4:0.

Згодом очільник Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка повідомив, що будь-який гравець віком від 17-ти років, викритий у договірних матчах, буде довічно позбавлений можливості грати за збірну України будь-якого віку.

Нагадаємо, суперника «Динамо» по груповому етапу Ліги Європи на 10 років відсторонили від єврокубків.

Окрім того, УЄФА дискваліфікував шістьох гравців збірної Мальти за договірні матчі.