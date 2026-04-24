Гвардіола готовий влітку очолити топову європейську збірну

Святослав Василик
Хосеп Гвардіола має варіант продовження кар’єри після відходу з «Ман Сіті»
фото: REUTERS

Іспанець ніколи не працював головним тренером національної збірної

Головний тренер англійського «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола готовий очолити збірну Італії після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Гвардіола в збірній Італії: що відомо

Ідею з призначенням Гвардіоли підтримав легендарний ексфутболіст збірної Італії та «Ювентуса» Леонардо Бонуччі, який наразі входить до тренерського штабу національної збірної.

«Якщо є справжнє бажання розпочати все спочатку, я віддав би пріоритет Гвардіолі. Думаю, складно буде все організувати, проте ми мріємо про роботу з таким фахівцем», – заявив Бонуччі.

Відомо, що «Манчестер Сіті» підтримає будь-яке рішення головного тренера. Якщо іспанець піде влітку, «містян» очолить екстренер «Челсі» Енцо Мареска, з яким вже відбулися попередні перемовини.

Сам іспанський фахівець вважає, що робота в національній команді дозволить дотримуватися більш спокійного темпу і не забиратиме стільки сил, скільки забирає клубний футбол.

Гвардіола в «Ман Сіті»

Гвардіола досяг феноменальних успіхів у «Манчестер Сіті» з 2016 року, перетворивши клуб на домінуючу силу в європейському футболі. Він виграв понад 15 трофеїв. Зокрема, здобув шість титулів англійської Прем'єр-ліги та досяг історичної перемоги в Лізі чемпіонів.

Основні успіхи Гвардіоли в «Ман Сіті»:

  • Трофеї: 6 титулів Прем'єр-ліги (АПЛ), 2 Кубки Англії (FA Cup), 5 Кубків ліги (EFL Cup), а також перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА та Суперкубку УЄФА
  • Рекорди: Гвардіола став тренером із найбільшою кількістю перемог у перші 300 матчів АПЛ (221 перемога)
  • Статистика: Він виграв понад 15 трофеїв із клубом, перевершивши свій показник у 14 трофеїв за часи роботи у «Барселоні»

Нагадаємо, що збірна Італія втретє поспіль не пробилася на чемпіонат світу.  У вирішальному матчі відбіркового плейоф Підопічні Дженнаро Гаттузо зазнали поразки в серії пенальті від команди Боснії та Герцеговини.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті

Збірна України з гандболу дізналася розклад матчів на жіночому Євро-2026
Гравець збірної РФ з футболу заявив, що його шокують ціни в російських магазинах
Формула-1 внесла зміни до Гран-прі Маямі через нові правила
ЗМІ назвали клуб, в якому Маліновський продовжить кар'єру
Інсайдер повідомив, чи зіграє зірка «Реала» Гюллер на Чемпіонаті світу
