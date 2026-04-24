Гвардіола готовий влітку очолити топову європейську збірну
Іспанець ніколи не працював головним тренером національної збірної
Головний тренер англійського «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола готовий очолити збірну Італії після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Гвардіола в збірній Італії: що відомо
Ідею з призначенням Гвардіоли підтримав легендарний ексфутболіст збірної Італії та «Ювентуса» Леонардо Бонуччі, який наразі входить до тренерського штабу національної збірної.
«Якщо є справжнє бажання розпочати все спочатку, я віддав би пріоритет Гвардіолі. Думаю, складно буде все організувати, проте ми мріємо про роботу з таким фахівцем», – заявив Бонуччі.
Відомо, що «Манчестер Сіті» підтримає будь-яке рішення головного тренера. Якщо іспанець піде влітку, «містян» очолить екстренер «Челсі» Енцо Мареска, з яким вже відбулися попередні перемовини.
Сам іспанський фахівець вважає, що робота в національній команді дозволить дотримуватися більш спокійного темпу і не забиратиме стільки сил, скільки забирає клубний футбол.
Гвардіола в «Ман Сіті»
Гвардіола досяг феноменальних успіхів у «Манчестер Сіті» з 2016 року, перетворивши клуб на домінуючу силу в європейському футболі. Він виграв понад 15 трофеїв. Зокрема, здобув шість титулів англійської Прем'єр-ліги та досяг історичної перемоги в Лізі чемпіонів.
Основні успіхи Гвардіоли в «Ман Сіті»:
- Трофеї: 6 титулів Прем'єр-ліги (АПЛ), 2 Кубки Англії (FA Cup), 5 Кубків ліги (EFL Cup), а також перемоги в Лізі чемпіонів УЄФА та Суперкубку УЄФА
- Рекорди: Гвардіола став тренером із найбільшою кількістю перемог у перші 300 матчів АПЛ (221 перемога)
- Статистика: Він виграв понад 15 трофеїв із клубом, перевершивши свій показник у 14 трофеїв за часи роботи у «Барселоні»
Нагадаємо, що збірна Італія втретє поспіль не пробилася на чемпіонат світу. У вирішальному матчі відбіркового плейоф Підопічні Дженнаро Гаттузо зазнали поразки в серії пенальті від команди Боснії та Герцеговини.
