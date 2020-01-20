На тобі небоже, що мені негоже. Вигнаний через поїздку в Росію футболіст перейде в інший український клуб



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Усміхнений Ігор Сікорський фотографується в Санкт-Петербурзі Instagram Ігоря Сікорського

Персона Ігоря Сікорського зацікавила його колишнього тренера

Нападник Ігор Сікорський, звільнений з першолігового «Агробізнесу» через поїздку до Росії і викладені в соцмережі фото з гербом країни, яка шостий рік воює з Україною, може продовжити кар'єру в іншому українському клубі.

За інформацією SportArena, нападник, який спровокував у цей вікенд головний скандал в українському футболі, веде переговори з одеським «Чорноморцем».

Відзначимо, що «моряків» очолює син відомого патріота України Мирона Маркевича Остап Маркевич, який раніше був головним тренером «Агробізнесу».

Зауважимо, що в осінній частині сезону Сікорський забив за «Агробізнес» вісім м’ячів. Клуб із Волочиська має 37 очок, відстаючи від лідерів, львівського «Руха», всього на два пункти. Команда посідає шосте місце і реально претендує на вихід у Прем’єр-лігу. «Чорноморець» із 22-ма очками йде десятим.