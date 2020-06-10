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    Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році

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    Мегафайту бути! - Ф'юрі і Джошуа домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році
    Мегафайту бути!

    «Це найбільший бій в історії британського боксу. У нашого покоління ніколи не буде такого гучного поєдинку»

    Промоутер Едді Хірн повідомив, що британські чемпіони з боксу Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв в наступному році.

    «Нам вдалося домогтися серйозного прогресу. Нам ще багато належить подолати. Ми шукаємо місця і дати проведення боїв.

    Джошуа і Ф'юрі згодні з фінансовими умовами боїв. Ми ще не підписали контракти, тому що є речі, які потрібно опрацювати.

    Це найбільший бій в історії британського боксу. У нашого покоління ніколи не буде такого гучного поєдинку», - сказав Хірн.

    Нагадаєом, грудні 2019 року Джошуа переміг Енді Руїса одноголосним рішенням суддів і повернув титули WBA Super, IBF, IBO і WBO.

    Ф'юрі в лютому 2020 року переміг Деонтея Уайлдера і став володарем пояса за версією WBC.

    бокс Тайсон Ф'юрі IBF WBC WBA WBO Ентоні Джошуа
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