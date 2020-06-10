Ексчемпіон світу з боксу Гвоздик вирішив завершити кар’єру в 33 роки



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Олександр Гвоздик шокував своїх прихильників Фото - Instagram Олександра Гвоздика

Наразі Олександр не коментує мотивів свого рішення

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) оголосив про завершення кар'єри.

33-річний боксер підтвердив цю інформацію і заявив, що поки утримається від подальших коментарів.

Останній поєдинок 33-річний боксер провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC дагестанцеві Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО).

Гвоздик – бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному рингу він провів 18 поєдинків, у 17-ти здобув перемоги (14 – нокаутом).

Олександр володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який забрав у багаторічного домінатора дивізіону Адоніса Стівенсона із Канади.