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    Ексчемпіон світу з боксу Гвоздик вирішив завершити кар’єру в 33 роки

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    Олександр Гвоздик шокував своїх прихильників - Ексчемпіон світу з боксу Гвоздик вирішив завершити кар’єру в 33 роки
    Олександр Гвоздик шокував своїх прихильників
    Фото - Instagram Олександра Гвоздика

    Наразі Олександр не коментує мотивів свого рішення

    Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) оголосив про завершення кар'єри.

    33-річний боксер підтвердив цю інформацію і заявив, що поки утримається від подальших коментарів.

    Останній поєдинок 33-річний боксер провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC дагестанцеві Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО).

    Гвоздик – бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному рингу він провів 18 поєдинків, у 17-ти здобув перемоги (14 – нокаутом).

    Олександр володів чемпіонським поясом WBC в напівважкій вазі, який забрав у багаторічного домінатора дивізіону Адоніса Стівенсона із Канади.

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    бокс Олександр Гвоздик
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