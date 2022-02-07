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    Ф’юрі порівняв Усика з Джошуа і згадав про Алі

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    Тайсон Ф'юрі вважає Олександра Усика сильним боксером - Ф’юрі порівняв Усика з Джошуа і згадав про Алі
    Тайсон Ф'юрі вважає Олександра Усика сильним боксером
    фото з відкритих джерел

    Британський боксер вважає, що українець може змусити Джошуа завершити кар’єру

    Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі поділився думкою з приводу Ентоні Джошуа, який поступився Усику і втратив титули в інших боксерських версіях.

    «Джошуа, коли вийшов у ринг, його відразу побили. Потім він поїхав до Америки, де є справжні бійці, і був знищений товстою дитиною Енді Руїсом-молодшим. То чи я вважаю його великим бійцем? Ні, чорт забирай. Я вважаю його марним ледарем. Потім він бився з Олександром Усиком, який був удвічі меншим за нього, і був перебитий, – наводить слова Ф'юрі BoxingScene. – Для мене він старий ледар, і якщо він не зможе взяти реванш в Усіка, то його кар'єра закінчиться. Усик зовсім не простий боксер. На тлі Джошуа він узагалі Мохаммед Алі. Але все ж таки я вважаю, що його можна перемагати».

    Наступний поєдинок Тайсон Ф’юрі проведе з обов’язковим претендентом по версії WBC Ділліаном Вайтом.

    Реванш Ентоні Джошуа з Олександром Усиком має відбутися в травні.

    Раніше Усик зіграв за професіональну футбольну команду.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Ф’юрі порівняв Усика з Джошуа і згадав про Алі