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    Гармаш зробив гру «Динамо» і чекає на виклик у збірну

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    Віктор Циганков набув хорошої форми на старті сезону - Гармаш зробив гру «Динамо» і чекає на виклик у збірну
    Віктор Циганков набув хорошої форми на старті сезону
    Фото: ФК Динамо

    Кияни перемогли у Львові «Рух» і зберегли триочкову перевагу над «Шахтарем»

    Чемпіон України «Динамо» швидко оговтався після поразки від «Шахтаря» в матчі за Суперкубок України. В 9 турі кияни грали у Львові з «Рухом» і впевнено перемогли – 2:0.

    Найкращим на полі вже вкотре був атакуючий півзахисник Денис Гармаш. Ймовірно, його треба вже повертати в збірну, адже зараз він чи не в найкращій формі серед інших кандидатів до національної команди.

    Денис наразі діє на позиції форварда і спочатку заробив пенальті, який реалізував Циганков, а згодом закріпив перевагу, замкнувши фланговий простріл.

    Наступної середи «Динамо» гостюватиме в Мюнхені у «Баварії» в другому турі Ліги чемпіонів.

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    В 9 турі «Шахтар» розбив «Верес» – 4:1, а «Олександрія» на останніх хвилинах вирвала перемогу в матчі з «Маріуполем» – 2:1. Учора «Ворскла» взяла гору над «Колосом» – 1:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Гармаш зробив гру «Динамо» і чекає на виклик у збірну