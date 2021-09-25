Гармаш зробив гру «Динамо» і чекає на виклик у збірну

Кияни перемогли у Львові «Рух» і зберегли триочкову перевагу над «Шахтарем»

Чемпіон України «Динамо» швидко оговтався після поразки від «Шахтаря» в матчі за Суперкубок України. В 9 турі кияни грали у Львові з «Рухом» і впевнено перемогли – 2:0.

Найкращим на полі вже вкотре був атакуючий півзахисник Денис Гармаш. Ймовірно, його треба вже повертати в збірну, адже зараз він чи не в найкращій формі серед інших кандидатів до національної команди.

Денис наразі діє на позиції форварда і спочатку заробив пенальті, який реалізував Циганков, а згодом закріпив перевагу, замкнувши фланговий простріл.

Наступної середи «Динамо» гостюватиме в Мюнхені у «Баварії» в другому турі Ліги чемпіонів.

В 9 турі «Шахтар» розбив «Верес» – 4:1, а «Олександрія» на останніх хвилинах вирвала перемогу в матчі з «Маріуполем» – 2:1. Учора «Ворскла» взяла гору над «Колосом» – 1:0.