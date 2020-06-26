Гаррі Каспаров: Якщо шахи – расистська гра, то почніть грати в го



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гаррі Каспаров не міг подумати, що шахи колись назвуть расистською грою Фото - Шахова Україна

Легендарного гросмейстера обурили зауваження австралійських радійників

Тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розкритикував Австралійську радіомовну корпорацію (ABC), яка в результаті проведеного розслідування назвала шахи расистською грою. Цей висновок заснований на відповідях гравців, яким задавали питання: «Чи є шахи расистським видом спорту через те, що білі фігури ходять першими?»

«Якщо ви стурбовані тим, що гра в шахи расистська, то, будь ласка, почніть грати в го, де чорні ходять першими. Краще так, ніж виглядати нерозумно, витрачаючи гроші платників податків на державну мовну компанію на такі «розслідування», - написав Каспаров на своїй сторінці в Twitter.

Причиною розслідування стали протести і заворушення в американських містах, пов'язані з расистським скандалом, викликаним загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда при затриманнs поліцією.