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    Гаррі Каспаров: Якщо шахи – расистська гра, то почніть грати в го

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    Гаррі Каспаров не міг подумати, що шахи колись назвуть расистською грою - Гаррі Каспаров: Якщо шахи – расистська гра, то почніть грати в го
    Гаррі Каспаров не міг подумати, що шахи колись назвуть расистською грою
    Фото - Шахова Україна

    Легендарного гросмейстера обурили зауваження австралійських радійників

    Тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розкритикував Австралійську радіомовну корпорацію (ABC), яка в результаті проведеного розслідування назвала шахи расистською грою. Цей висновок заснований на відповідях гравців, яким задавали питання: «Чи є шахи расистським видом спорту через те, що білі фігури ходять першими?»

    «Якщо ви стурбовані тим, що гра в шахи расистська, то, будь ласка, почніть грати в го, де чорні ходять першими. Краще так, ніж виглядати нерозумно, витрачаючи гроші платників податків на державну мовну компанію на такі «розслідування», - написав Каспаров на своїй сторінці в Twitter.

    Причиною розслідування стали протести і заворушення в американських містах, пов'язані з расистським скандалом, викликаним загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда при затриманнs поліцією.

     Читайте також: «Каспаров мені сказав: «Ситуація у вас критична. П’ята колона дуже потужна», - гросмейстер Михальчишин
    шахи расизм Гаррі Каспаров
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