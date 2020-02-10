Український борець Новіков переміг росіянина і вийшов у фінал чемпіонату Європи

Семен Новіков нарешті заявив про себе серед дорослих Скрін-шот

Семен стає реальною альтернативою Жанові Беленюку

23-річний український борець Семен Новіков вийшов у фінал чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, який стартував сьогодні в італійській столиці Римі.

Перемігши на попередніх стадіях у ваговій категорії до 87 кілограмів іспанця Хесуса Ґаску і дворазового чемпіона світу Метегана Базара з Туреччини, в півфіналі Семен зійшовся ще з одним топовим конкурентом – молодим росіянином Алєксандром Комаровим, який по два рази вигравав чемпіонати світу і Європи серед кадетів і юніорів. Та й взагалі на кадетсько-юніорському рівні Комаров наразі практично непереможний.

Зрештою, Новіков, який виграв два останніх чемпіонати світу серед молоді до 23-х років, теж давно стукає в двері еліти світової боротьби, але має сильного внутрішнього конкурента – чинного чемпіона планети й континенту Жана Беленюка. Та оскільки чинний нардеп римське Євро пропускає, бо має інший графік підготовки до Олімпіади, свій шанс серед дорослих нарешті отримав Новіков. І скористався ним блискуче. Комарова харків’янин переміг 6:3 і завтра, 11 лютого, боротиметься в фіналі.

Суперником Семена Новікова в сутичці за золото буде угорець Віктор Льорінц, якого Беленюк переміг у фіналі останнього чемпіонату світу.

А ось тяж Микола Кучмій після сенсаційної перемоги над чотириразовим чемпіоном світу, восьмиразовим чемпіоном Європи, двічі призером Олімпіад Різою Каялпом у чвертьфіналі, в боротьбі за фінал несподівано програв румунові румунові Аліну Алексюку-Курару, 30-річному борцю, найвищими досягненнями якого були два срібла на чемпіонатах Європи серед кадетів і юніорів у далеких 2007-му і 2009 роках. Як наслідок, завтра ввечері Микола, який раніше був срібним призером чемпіонату Європи U23 в 2015-му, боротиметься за бронзу. Його суперник визначиться у втішному турнірі.

Така ж доля спіткала й представника категорії до 77 кг Володимира Яковлєва. У півфіналі він програв 0:7 угорцеві Золтанові Леваю і завтра спробує перемогти в сутичці за третє місце.

Також отримав нагоду пробитися у бронзову сутичку крізь втішний турнір бронзовий призер чемпіонату світу-2018 Ленур Теміров, який у Римі бореться в нерідній вазі до 63 кг. Він у стартовому поєдинку несподівано легко – 0:10 – програв бронзовому призерові останнього чемпіонату світу U23 Максимові Негоді з Білорусі, але завдяки тому, що суперник вийшов у фінал, завтра продовжить боротьбу.

Тож за підсумками першого змагального дня чемпіонату Європи Україна зазнала лише однієї втрати – після стартової сутички припинив боротьбу представник найлегшої категорії до 55 кг Корюн Саґрадян.

Завтра, 11 лютого зранку в боротьбу на римських килимах вступлять представники решти п’яти категорій у греко-римській боротьбі.

Іван Вербицький, «Главком»



