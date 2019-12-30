З наступного року Олімпійські чемпіони в Україні отримуватимуть по 32 тисячі гривень на місяць (відео)



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Жан примудряється суміщати депутатську діяльність та підготовку до Олімпійських Ігор 2020 року

Про це розповів народний депутат України Жан Беленюк

Срібний призер Олімпійських Ігор, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк, поділився першими результатами своєї депутатської діяльності. Нагадаємо, на останніх виборах до Верховної ради України борець потрапив до числа народних обранців за списками партії «Слуга народу».

Як розповів Жан, наразі задоволений проведеною роботою. Зокрема тішиться підписаним Президентом указом, про збільшення стипендії чемпіонам Олімпійських Ігор. З 2020-го вони протягом двох рокі вони отримуватимуть близько 32 тисяч гривень на місяць, причому ця сума індексуватиметься в залежності від прожиткового мінімуму. Зараз така стипендія складає 15 тисяч гривень на місяць.

Також народний депутат Жан Беленюк розповів про поданий ним законопроект, який стосується спрощення процедури придбання обладнання, необхідного для підготовки до Олімпійських Ігор. За словами борця, як діючий спортсмен він чудово знається на нагальних проблемах українських чемпіонів.

Єдине, що поки що не вдалося , каже Беленюк, добитися збільшення заробітних плат тренерському складу. Втім депутат пообіцяв і надалі вести роботу в цьому напрямку. Повне звернення спортсмен-депутата до виборців дивіться у відео.