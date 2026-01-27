Головна Спорт Новини
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Було жорстко. Усик взяв участь у тренуванні «Полісся»
Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року

Усик долучився до тренування «Полісся» та після жорсткого зіткнення опинився на газоні

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик долучився до навчально-тренувального збору «Полісся» в Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, Усик взяв участь в тренуванні команди та після жорсткого зіткнення опинився на газоні. Лікарям команди навіть довелося надавати Олександру допомогу.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

