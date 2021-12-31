Гол Яремчука не врятував «Бенфіку» від поразки

Український нападник забив шостий м’яч у сезоні

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився голом в 16-му турі чемпіонату Португалії. Його «Бенфіка» грала в гостях з «Порту» і поступилася – 1:3. Для господарів перемога стала 11-ю поспіль у турнірі.

Зазначимо, що за рахунку 0:0 Роман не зміг реалізувати вихід сам на сам з воротарем «Порту».

«Порту» набрав 44 очка в 16 турах і лідирує в турнірній таблиці. «Дракони» випереджають чинного чемпіона «Спортінг» за додатковими показниками, а від «Бенфіки» відірвалися вже на сім очок.

У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 26 зустрічах у всіх турнірах за «Бенфіку», в яких забив вісім м'ячів (шесіть – у чемпіонаті) та віддав п'ять результативних передач.

Цікаво, що команди зустрічалися між собою нещодавно – 23 грудня в рамках 1/8 фіналу Кубку Португалії. Перемогу здобули також футболісти «Порту» (3:1).