  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Захисника «Манчестер Сіті» побили грабіжники (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Захисника «Манчестер Сіті» побили грабіжники (фото)
    фото з відкритих джерел

    Канселу почав захищатися й отримав кілька ударів по обличчю

    Захисник «Манчестер Сіті» Жоау Канселу був побитий чотирма грабіжниками. 27-річний футболіст після нападу почав захищатися і отримав кілька ударів по обличчю.

    «На жаль, на мене напали чотири боягузи, які намагалися завдати біль мені і моїй сім'ї. Ось що відбувається, коли ви чините опір.

    Їм вдалося забрати всі мої прикраси та привести моє обличчя у такий стан. Не знаю, як існують такі підлі люди.

    Найважливішим для мене є моя сім'я, і, на щастя, з ними все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це ще одне, яке я подолаю. Міцний і сильний, як завжди», – написав на своїй сторінці в соцмережах Канселу.

    1640907142724932997

    Канселу є гравцем збірної Португалії.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті Жоау Канселу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захисника «Манчестер Сіті» побили грабіжники (фото)