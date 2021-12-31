Захисника «Манчестер Сіті» побили грабіжники (фото)

Канселу почав захищатися й отримав кілька ударів по обличчю

Захисник «Манчестер Сіті» Жоау Канселу був побитий чотирма грабіжниками. 27-річний футболіст після нападу почав захищатися і отримав кілька ударів по обличчю.

«На жаль, на мене напали чотири боягузи, які намагалися завдати біль мені і моїй сім'ї. Ось що відбувається, коли ви чините опір.

Їм вдалося забрати всі мої прикраси та привести моє обличчя у такий стан. Не знаю, як існують такі підлі люди.

Найважливішим для мене є моя сім'я, і, на щастя, з ними все гаразд. Після стількох перешкод у моєму житті це ще одне, яке я подолаю. Міцний і сильний, як завжди», – написав на своїй сторінці в соцмережах Канселу.

Канселу є гравцем збірної Португалії.