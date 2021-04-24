Гольфіст Вудс показав перше фото після страшної аварії

Тайгер Вудс ледве вижив у ДТП

Один з найкращих спортсменів світу вже може ходити

Знаменитий американський гольфіст Тайгер Вудс опублікував нову фотографію в Instagram. Спортсмен у лютому потрапив в аварію в Лос-Анджелесі. Щоб визволити Вудса, рятувальникам довелося різати автомобіль спецінструментом.

«Мій курс йде швидше, ніж я. Але приємно мати вірного партнера по реабілітації, найкращого друга людини», – написав Вудс.

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Вудс зазнав серйозної травми правої ноги: осколкові відкриті переломи, пошкодження кісток стопи і гомілки. В районі великогомілкової кістки йому був встановлений металевий стрижень.

Тайгер Вудс – 15-разовий переможець турнірів «Мейджор». Всього за кар'єру виграв 80 турнірів PGA Тура (друге місце в історії після Сема Сніда) і 40 турнірів Європейського туру.