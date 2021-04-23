Стала відома космічна зарплатня президента УЄФА під час пандемії коронавірусу

Чеферін не зважає на зменшення доходів футбольного союзу й збільшує витрати на себе

Голова УЄФА Александер Чеферін під час пандемії коронавірусу збільшив собі зарплатню на €450 тис. Це стало відомо після того, як він домігся скасування створення футбольної Суперліги, яка мала стати альтернативою існуючої Ліги чемпіонів.

Чеферін отримав €2,19 млн до виплати податків, повідомляє Vozpópuli. За інформацією джерела, словенський функціонер з року в рік підвищував зарплату. У перший рік свого перебування на посаді президента УЄФА Чеферін отримав €1,41 млн. В наступному сезоні президент організації зберіг таку ж винагороду, але в сезоні-2018/2019 вона збільшилася до €1.74 млн, а в останньому склала €2.19 млн.

В цілому Чеферін заробив на посаді президента УЄФА з моменту свого призначення в 2016 році приблизно €6.76 млн.

Організація пояснює, що в сезоні-2018/2019 для її керівників була розроблена система винагороди, яка «спрямована на підтримку позиції УЄФА як провідної спортивної організації з постійно зростаючим глобальним охопленням» для збереження професійних талантів.

Пандемія позначилася на виручці УЄФА, яка за підсумками минулого фінансового року, що завершився 31 червня 2020 року, впала на 21%.