«Арсенал» поступився «Евертону» вперше за чверть століття

«Арсенал» у гостях грає краще, ніж удома

«Іриски» продовжують боротьбу за місця в єврокубках

«Евертон» Карла Анчелотті перервав 5-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті Англії. В 33 турі він гостював у лондонського «Арсенала». Переможний гол в матчі було забито на 76-й хвилині. Рішарлісон де Андраде, перебуваючи в чужій штрафній, з гострого кута прострілив на партнера, на перехоплення м'яча вийшов воротар господарів Бернд Лено і незграбно пропустив його між ніг прямо за лінію воріт (0:1).

Як повідомляється в «твіттері» Gracenote Live, «Арсенал» зазнав дев'ятої домашньої поразки в нинішньому сезоні, що є повторенням найгіршого результату з сезону 1929/1930.

Крім того, «Евертон» переміг «канонірів» у гостях уперше за 25 років.

Лондонський «Арсенал» в 33 матчах набрав 46 очок і посідає дев'яте місце в турнірній таблиці. «Евертон» набрав 52 очка і перебуває на восьмому місці. Підопічні Карла Анчелотті відстають від «Челсі», який іде четвертим, на три очка.