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    «Арсенал» поступився «Евертону» вперше за чверть століття

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    &laquo;Арсенал&raquo; у гостях грає краще, ніж удома - «Арсенал» поступився «Евертону» вперше за чверть століття
    «Арсенал» у гостях грає краще, ніж удома
    Фото з відкритих джерел

    «Іриски» продовжують боротьбу за місця в єврокубках

    «Евертон» Карла Анчелотті перервав 5-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті Англії. В 33 турі він гостював у лондонського «Арсенала». Переможний гол в матчі було забито на 76-й хвилині. Рішарлісон де Андраде, перебуваючи в чужій штрафній, з гострого кута прострілив на партнера, на перехоплення м'яча вийшов воротар господарів Бернд Лено і незграбно пропустив його між ніг прямо за лінію воріт (0:1).

    Як повідомляється в «твіттері» Gracenote Live, «Арсенал» зазнав дев'ятої домашньої поразки в нинішньому сезоні, що є повторенням найгіршого результату з сезону 1929/1930.

    Крім того, «Евертон» переміг «канонірів» у гостях уперше за 25 років.

    Лондонський «Арсенал» в 33 матчах набрав 46 очок і посідає дев'яте місце в турнірній таблиці. «Евертон» набрав 52 очка і перебуває на восьмому місці. Підопічні Карла Анчелотті відстають від «Челсі», який іде четвертим, на три очка.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон) ФК «Евертон»
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