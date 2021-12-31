Збірна України з футболу потужно привітала вболівальників рідною мовою

Лідери національної команди взяли приклад з головного тренера

Гравці збірної України з футболу після критичних зауважень за спілкування російською записали ролик для вболівальників, в якому привітали армію прихильників рідною мовою. Відео розміщено у YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Шанувальників вітають воротарі і гравці «Шахтаря» і «Динамо» Андрій Пятов, Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, а також легіонери Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Збірна України, нагадаємо, на чемпіонаті Європи дійшла до 1/4 фіналу, а восени посіла друге місце у відбірній групі чемпіонату світу і в березні 2022 року проведе стикові матчі за право зіграти у фінальній частині мундіалю.