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    Збірна України з футболу потужно привітала вболівальників рідною мовою

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    Гравці збірної України перейшли на українську мову - Збірна України з футболу потужно привітала вболівальників рідною мовою
    Гравці збірної України перейшли на українську мову
    фото з відкритих джерел

    Лідери національної команди взяли приклад з головного тренера

    Гравці збірної України з футболу після критичних зауважень за спілкування російською записали ролик для вболівальників, в якому привітали армію прихильників рідною мовою. Відео розміщено у YouTube-каналі Української асоціації футболу.

    Шанувальників вітають воротарі і гравці «Шахтаря» і «Динамо» Андрій Пятов, Георгій Бущан, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, а також легіонери Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

    Збірна України, нагадаємо, на чемпіонаті Європи дійшла до 1/4 фіналу, а восени посіла друге місце у відбірній групі чемпіонату світу і в березні 2022 року проведе стикові матчі за право зіграти у фінальній частині мундіалю.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Тарас Степаненко Георгій Бущан Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Роман Яремчук
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    Збірна України з футболу потужно привітала вболівальників рідною мовою