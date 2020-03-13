У головного тренера лондонського «Арсеналу» виявили коронавірус



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Мікель Артета підхопив коронавірус ФК «Арсенал»

37-річний Мікель Артета здав позитивний тест на COVID-19

11 березня «Арсенал» відправив на 14-денний карантин футболістів, які два тижні тому контактували із власником «Олімпіакоса» Евангелосом Марінакісом, у якого 10 березня виявили коронавірус. Англійці та греки грали між собою у Лізі Європи - тоді адміністрація клубу заявила, що необхідності у тестуванні нема, чим нагадала поведінку Руді Гобера.

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Також клуб провів тестування всіх гравців, тренерів та робітників клубу. Тест Артети 12 березня дав позитивний результат. Про виявлену хворобу повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

«Я дуже розчарований, - сказав 37-річний іспанець Артета. - Я здав тест, коли відчув себе погано. Я повернуся до роботи, як тільки мені дозволять».

Наразі повідомляється, що тренувальна база «Арсеналу» зачинена на карантин, а персонал і гравці лондонського клубу, які тісно контактували з Артетою останнім часом - перебуватимуть на самоізоляції строком на два тижні.

Наступним кроком буде зупинка футбольних чемпіонатів у Великій Британії, які раніше мали проводитись без глядачів.