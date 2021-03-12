Гравець «Детройта» Михайлюк встановив особистий рекорд в НБА

Легкий форвард збірної України віддав за матч 8 результативних передач

Український баскетболіст «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю результативних передач за матч в НБА. Зробив він це в програному поєдинку проти «Шарлотт Хорнетс» (102: 105).

Українець вийшов зі старту і загалом провів на майданчику 26 хвилин, віддавши 8 результативних передач, набравши 11 очок (1/1 двоочкових, 3/10 триочкових), зробивши 4 підбирання, 2 перехоплення при 2 фоли і 1 втрати.

Зазначимо, що до цієї гри рекордним показником за кількістю асистів Михайлюка були 7 передач в матчі проти «Юти» в березні 2020 го року.

До приходу в НБА Святослав грав за студентську баскетбольну команду Канзаського університету. З 2012 по 2014 рік виступав за команду української Суперліги «Черкаські Мавпи». На драфті НБА 2018 року був обраний у другому раунді під загальним 47-м номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Детройт» пасе задніх у Східній конференції й з 37 матчів виграв усього 10. Вихід до плей-офф йому не світить, а ось «Вашингтон», за який виступає Олексій Лень, ще побореться. Він іде 12-м, і має непогані шанси потрапити до прохідної десятки найсильніших.