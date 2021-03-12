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    Український важковаговик Руденко подереться за титул

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    Андрій Руденко був чемпіоном за версією WBC&nbsp;International Silver - Український важковаговик Руденко подереться за титул
    Андрій Руденко був чемпіоном за версією WBC International Silver
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон країни вийде в ринг у квітні в Південно-Африканській республіці

    Андрій Руденко, котрий у вересні минулого року став чемпіоном України у важкій вазі, 11 квітня вийде в ринг 11 квітня на вечорі боксу промоутерської компанії Top Boxing Generation. Суперником українця стане Тіан Фік (9-0, 5 КО) з ПАР. Він чемпіон своєї країни і не зазнав поки що жодної поразки. На кону поєдинку стоятиме пояс WBO Global.

    Андрій Руденко відомий любителям боксу по поєдинкам з Х’юї Ф’юрі та Олександром Повєткіним. З британцем він зустрічався на зорі професіональної кар’єри 7 років тому. Бій пройшов за невеликої переваги Ф’юрі, котрий майстерно набирав очки джебом, у той час як Руденко намагався дістати іншими способами. В підсумку поєдинок розтягнувся на всі 12 раундів, а судді віддали перемогу Х’юї.

    З Повєткіним Андрій зустрівся 2017-го в «Лужниках» у Москві. На початку бою українець потягнув м’яз і йому довелося звертатися до лікарів. Ті порадившись, дозволили продовжувати зустріч. Через травму Руденко боксував у півтори руки, але протримався 12 раундів. Судді віддали перемогу росіянину.

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    Теги: Андрій Руденко WBO
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