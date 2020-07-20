Грузинський політик – про перехід спортсмена в московський ЦСКА: зрадник втік у клуб окупаційної армії



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Торніке Шенґелія збурив грузинське суспільство переходом у Росію Світлина - РИА Новости

Раніше Торніке Шенґелію критикувала президент Грузії

Грузинський політичний діяч Ґубаз Санікідзе розкритикував баскетболіста Торніке Шенґелію за перехід в російський ЦСКА з Москви. Він назвав спортсмена зрадником і зазначив, що не можна розділяти спорт і політику.

«Виявляється, політика – це не спорт, якщо зрадник нашої баскетбольної країни втік до Росії. В країні немає нічого більшого, ніж політика. Спорт – це політика номер один. Це не повинно схвалюватися. Сьогодні спорт визначає відносини між державами. Людина пішла в російську армію, в клуб окупаційної армії», - наводить слова Санікідзе Ipress.ge.

У достроково завершеному сезоні Євроліги Шенґелія взяв участь у 20-ти матчах, набираючи в них в середньому 11,4 очка, збираючи 4,3 підбирання і здійснюючи 1,6 передачі. Торніке раніше виступав і в НБА, де захищав кольори «Чікаґо Буллз» і «Бруклін Нетс». З-за океану повернувся в 2014 році і з тих пір стабільно виступав у складі іспанської «Басконії» до переходу в ЦСКА в міжсезоння-2020.

Перехід Шенґелії в ЦСКА викликав різку реакцію в Грузії. Баскетболіста розкритикували інтернет-користувачі, громадські діячі, а також президент країни Саломе Зурабішвілі.