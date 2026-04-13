Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Домініку Фрімпонгу було 20 років

Напад на автобус команди «Берекум Челсі» стався, коли вона поверталася із гостьового матчу чемпіонату країни

Нападник футбольного ганського клубу «Берекум Челсі» Домінік Фрімпонг загинув після збройного нападу на автобус команди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Гани.

Напад на команду стався, коли вона поверталася із гостьового матчу чемпіонату країни проти клубу «Самартекс» (0:1).

20-річний Фрімпонг цього сезону провів за клуб 13 матчів і забив 2 голи.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
