Молода футболістка загинула у ДТП

Молода футболістка загинула у ДТП
Александра Віммер грала за клуб «Блау-Вайс Лінц»

Трагедія забрала життя 20-річної гравчині

20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Блау-Вайс Лінц».

«Футбольний клуб «Блау-Вайс Лінц» сумує за втратою Віммер, яка загинула вчора в трагічній автомобільній аварії. У цей скрутний час ми висловлюємо співчуття її сім'ї, друзям та всім родичам», – повідомляє пресслужба клубу.

За даними ресурсу Weekend.at, Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал.

За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри. 

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Читайте також

16-річна Олена померла з життя після падіння в яму з окропом та отриманих травм
Померла 16-річна дівчина, яка впала в яму з окропом у Києві
22 березня, 14:26
Востаннє «Барселона» забивала сім голів у Лізі чемпіонів чотирнадцять сезонів тому, здолавши «Баєр» з рахунком 7:1
Свято голів. Підсумки заключних матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
19 березня, 01:24
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
17 березня, 09:56
«Сині» заплатять чималий штраф
«Челсі» отримав серйозне покарання за порушення правил Прем'єр-ліги
16 березня, 18:00
Елліот Андерсон матиме нагоду піти на підвищення
«Манчестер Сіті» позмагається з МЮ за хавбека збірної Англії – інсайдер
13 березня, 18:06
Анатолій Трубін став героєм лісабонців
Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт
6 березня, 13:00
У стартовій грі групи А3 Україна грала з віцечемпіонками світу – Англією
Жіноча збірна України з футболу зазнала розгромної поразки від віцечемпіонок світу
4 березня, 08:47
Ламін Ямаль переписав історію Ла Ліги
Ямаль побив черговий рекорд чемпіонату Іспанії
3 березня, 13:59
«Біло-сині» підходять фаворитом до протистояння
«Динамо» – «Інгулець». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Кубка України Реклама
3 березня, 10:37

Молода футболістка загинула у ДТП
Молода футболістка загинула у ДТП
Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів
Україна – Албанія: УАФ оприлюднила графік медіазаходів
Гра Євроліги розпочнеться із затримкою через незвичну причину
Гра Євроліги розпочнеться із затримкою через незвичну причину
Хто замінить Реброва у збірній України? ЗМІ назвали кандидатів
Хто замінить Реброва у збірній України? ЗМІ назвали кандидатів
Титулований тенісист анонсував завершення кар'єри
Титулований тенісист анонсував завершення кар'єри

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
