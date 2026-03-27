Молода футболістка загинула у ДТП

Трагедія забрала життя 20-річної гравчині

20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Блау-Вайс Лінц».

«Футбольний клуб «Блау-Вайс Лінц» сумує за втратою Віммер, яка загинула вчора в трагічній автомобільній аварії. У цей скрутний час ми висловлюємо співчуття її сім'ї, друзям та всім родичам», – повідомляє пресслужба клубу.

За даними ресурсу Weekend.at, Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

