Підсумок 1/8 фіналу Ліги конференцій

У більшості поєдинків загальну перемогу здобули ті команди, які виграли перший матч

Відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу третього за силою клубного турніру Європи – Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч туру

Матч між «АЕК» Ларнака та «Кристал Пелесом» вийшов надзвичайно напруженим і драматичним попри невелику кількість голів.

Гості відкрили рахунок уже на 13-й хвилині: Ісмаїла Сарр отримав передачу та точним ударом низом зробив 0:1. Ще один його гол трохи пізніше було скасовано через офсайд після втручання VAR. Після перерви «АЕК» Ларнака все ж зумів відігратися: на 63-й хвилині Енрік Саборіт після кутового головою відправив м’яч у дев’ятку. Втім, уже за десять хвилин він же залишив свою команду в меншості, отримавши другу жовту картку та достроково покинувши поле.

Попри це, кіпрський клуб вистояв у основний час, хоча «Кристал Пелес» постійно тиснув і створював моменти. У додатковий час тиск лише посилився: удари Йоргена Странда Ларсена та Ісмаїла Сарр влучали у каркас воріт. Розв’язка матчу настала на 99-й хвилині, коли той же Ісмаїла Сарр скористався передачею партнера та вдруге в матчі вразив ворота, вивівши англійців уперед.

Кінцівка гри була максимально гарячою: «АЕК» Ларнака залишився вдев’ятьох після вилучення Петроса Йоанну вже у компенсований час додаткових таймів, а також намагався вирвати пенальті, але арбітр не призначив одинадцятиметровий. У підсумку «Кристал Пелес» втримав перемогу 2:1 в овертаймі, а «АЕК» Ларнака, попри характер і самовіддачу, не зміг вистояти в меншості.

Інші матчі туру

В інших матчах туру, окрім важкого поєдинку «Шахтаря», варто виділити перемогу «Целє» над «АЕК». Словенський колектив уже за підсумками першого тайму забив двічі, і лишав собі простір для епічного камбеку, якби втримав цей бомбардирський темп у другій половині матчу. Але більше голів їм не вдалося забити, тому з загальним рахунком 2:4 «Целє» вибув зі змагань з високо піднятою головою.

Наступні поєдинки, уже стадії 1/4 фіналу, у Лізі конференцій відбудуться 9 квітня.

Ліга конференцій. 1/8 фіналу. Другі матчі

«Шахтар» – «Лех» 1:2 (за сумою матчів 4:3)

Голи: Моутіньйо (автогол, 67) – Ісхак (13, 45+7)

«Спарта Прага» – «АЗ Алкмар» 0:4 (за сумою матчів 1:6)

Голи: Дженсен (8), Перротт (58), Мейнанс (62), Даал (73)

«Страсбург» – «Рієка» 1:1 (за сумою матчів 2:3)

Голи: Барко (71) – Фрук (21)

«Райо Вальєкано» – «Самсунспор» 0:1 (за сумою матчів 3:2)

Голи: Ндіає (65)

«АЕК» Ларнака – «Кристал Пелес» 1:2 (за сумою матчів 1:2)

Голи: Сарр (13, 99) – Саборіт (63)

«Майнц» – «Сигма» 2:0 (за сумою матчів 2:0)

Голи: Пош (46), Зіб (82)

«Ракув» – «Фіорентина» 1:2 (за сумою матчів 2:4)

Голи: Струський (46) – Пікколі (68), Понграчич (90+7)

«АЕК» – «Целє» 0:2 (за сумою матчів 4:2)

Голи: Іосіфов (13), Пожег Ванцаш (42)

Нагадаємо, що незважаючи на поразку, донецький «Шахтар» пробився до чвертьфіналу Ліги конференцій.