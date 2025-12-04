Головна Скотч Шоу-біз
Російський співак та путініст злякався ЗСУ та скасував концерти в Білгороді

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Shaman підтримує путінський режим та бере участь у заходах Кремля
фото з відкритих джерел

СБУ заочно повідомила путіністу підозру у поширенні пропаганди проти України

Путініст Shaman, справжнє ім’я якого Ярослав Дронов, скасував свої концерти у Білгороді через те, що ЗСУ нібито взяли в оточення місце проведення його концерту. Про це росіянин повідомив у Telegram, пише «Главком».

«Ось тільки приїхали до Білгорода в ДК і дізналися про те, що ситуація надзвичайна. Концерти сьогодні і завтра скасовуються... ДК оточений», – заявив співак. Він також розповів про те, де саме збирався проводити свої концерти. Йшлося про ПК «Енергомаш».

За словами Дронова, ЗСУ нібито збиралися здійснити «провокації» під час його виступів. «За наявною інформацією, планувалася провокація з боку ЗСУ під час двох концертів... Білгород, як прифронтова територія, постійно зазнає обстрілів», – додав до свого допису путініст.

Shaman відомий своєю публічною підтримкою путінського та кремлівського режиму, до того ж він неодноразово брав участь у пропагандистських концертах РФ.

Відомо, що у лютому 2025 року Shaman отримав від СБУ підозру за поширення пропаганди проти України. «Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України. Для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора», – повідомляло СБУ.

Нагадаємо, як популярна турецька акторка Ханде Ерчел знову опинилася у вирі гучного скандалу та критики. Вона вже вдруге за рік акторка приїхала до Росії на презентацію свого нового фільму. У мережі українців обурила позиція акторки, а росіяни засипали її компліментами та зізнаннями у коханні.

Раніше «Главком» писав про те, що латвійська співачка Лайма Вайкуле знялася в рекламі української мережі продуктових супермаркетів АТБ. Вона виконала українську народну пісню «Щедрик» Миколи Леонтовича з латвійським хором. Через це АТБ зазнало критики від українців, яким така ініціатива не сподобалася

