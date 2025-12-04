Російський співак та путініст злякався ЗСУ та скасував концерти в Білгороді

СБУ заочно повідомила путіністу підозру у поширенні пропаганди проти України

Путініст Shaman, справжнє ім’я якого Ярослав Дронов, скасував свої концерти у Білгороді через те, що ЗСУ нібито взяли в оточення місце проведення його концерту. Про це росіянин повідомив у Telegram, пише «Главком».

«Ось тільки приїхали до Білгорода в ДК і дізналися про те, що ситуація надзвичайна. Концерти сьогодні і завтра скасовуються... ДК оточений», – заявив співак. Він також розповів про те, де саме збирався проводити свої концерти. Йшлося про ПК «Енергомаш».

За словами Дронова, ЗСУ нібито збиралися здійснити «провокації» під час його виступів. «За наявною інформацією, планувалася провокація з боку ЗСУ під час двох концертів... Білгород, як прифронтова територія, постійно зазнає обстрілів», – додав до свого допису путініст.

Shaman відомий своєю публічною підтримкою путінського та кремлівського режиму, до того ж він неодноразово брав участь у пропагандистських концертах РФ.

Відомо, що у лютому 2025 року Shaman отримав від СБУ підозру за поширення пропаганди проти України. «Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України. Для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора», – повідомляло СБУ.

