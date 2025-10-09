Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні

Клаудіньо хотів піти із «Зеніту» після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев під час спілкування з пропагандистами розповів про перебіг перевірки висловлювань колишнього футболіста «Зеніту» Клаудіньо. Про це інформує «Главком».

Бразилець, який має російське громадянство, в одному з інтерв'ю заявив, що хотів піти із «Зеніту» після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки почав почуватися некомфортно, але петербурзький клуб не відпускав його.

Генеральна прокуратура РФ розпочала перевірку слів Клаудіньо після запиту Свищева. Пізніше Клаудіньо, який виступає за катарський «Аль-Садд», заявив, що глибоко поважає і любить Росію і не хотів залишати «Зеніт» через «політичні проблеми».

«Буквально вчора отримав відповідь від Генпрокуратури, що справа Клаудіньо перебуває на опрацюванні. Досі тривають слідчі дії – все, як належить, відбувається у процесуальному порядку. Сказали чекати на відповідь і рішення.

Справа Клаудіньо все-таки непроста, тому що набула широкого розголосу та уваги. Все дуже обережно, зайву інформацію мені не дають. Чекатимемо, але точну дату рішення мені не сказали.

А що далі буде знайдено – адміністративне чи кримінальне порушення чи взагалі нічого – визначать. Вже на підставі цього треба робити висновок. Ми знаємо, що Клаудіньо сказав спочатку одне, потім в іншому інтерв'ю говорив, що любить Росію і що він так не говорив, і його не так зрозуміли. Мене вибачення Клаудіньо не переконали.

Нині вже нічого від мене не залежить. Якщо перевірку проведено, буде рішення: або відмовити у порушенні кримінальної чи адміністративної справи, або віддавати у відповідні органи», – сказав Свищев.

