Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Бразилець Клаудіньо має російське громадянство

Клаудіньо хотів піти із «Зеніту» після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев під час спілкування з пропагандистами розповів про перебіг перевірки висловлювань колишнього футболіста «Зеніту» Клаудіньо. Про це інформує «Главком».

Бразилець, який має російське громадянство, в одному з інтерв'ю заявив, що хотів піти із «Зеніту» після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оскільки почав почуватися некомфортно, але петербурзький клуб не відпускав його.

Генеральна прокуратура РФ розпочала перевірку слів Клаудіньо після запиту Свищева. Пізніше Клаудіньо, який виступає за катарський «Аль-Садд», заявив, що глибоко поважає і любить Росію і не хотів залишати «Зеніт» через «політичні проблеми».

«Буквально вчора отримав відповідь від Генпрокуратури, що справа Клаудіньо перебуває на опрацюванні. Досі тривають слідчі дії – все, як належить, відбувається у процесуальному порядку. Сказали чекати на відповідь і рішення.

Справа Клаудіньо все-таки непроста, тому що набула широкого розголосу та уваги. Все дуже обережно, зайву інформацію мені не дають. Чекатимемо, але точну дату рішення мені не сказали.

А що далі буде знайдено – адміністративне чи кримінальне порушення чи взагалі нічого – визначать. Вже на підставі цього треба робити висновок. Ми знаємо, що Клаудіньо сказав спочатку одне, потім в іншому інтерв'ю говорив, що любить Росію і що він так не говорив, і його не так зрозуміли. Мене вибачення Клаудіньо не переконали.

Нині вже нічого від мене не залежить. Якщо перевірку проведено, буде рішення: або відмовити у порушенні кримінальної чи адміністративної справи, або віддавати у відповідні органи», – сказав Свищев.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: ФК Зеніт росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мер Івано-Франківська Марцінків прогнозує зростання кількості російських ударів
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
30 вересня, 12:59
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
30 вересня, 12:37
Путін намагається уникати відкритого конфлікту з НАТО, але все одно продовжує провокації
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
28 вересня, 03:42
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Путін заявив, що Росія нібито «не зацікавлена в подальшому нарощуванні напруженості і підстьобуванні гонки озброєнь»
Путін знову погрожує світові військовою силою
22 вересня, 16:45
Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації
ЄС готує новий удар по Росії: затверджено 19-й пакет санкцій
19 вересня, 13:35
«Лікарі прописали антидепресанти. Виготовлені в Україні, не мають побічних ефектів:)», – підписав  цей знімок Дмитро
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
15 вересня, 15:58
Дуда впевнений, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
13 вересня, 15:34
У Росії лунали вибухи
Безпілотники масовано атакували Смоленськ
12 вересня, 00:00

Новини

Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії
Юна яхтсменка Мадоніч стала призеркою міжнародної регати у Литві
Юна яхтсменка Мадоніч стала призеркою міжнародної регати у Литві
Чемпіон світу з футболу став амбасадором російського букмекера, який допомагає окупантам
Чемпіон світу з футболу став амбасадором російського букмекера, який допомагає окупантам
Футболіст з РФ заявив, що зіткнуся з русофобією в Дубаї
Футболіст з РФ заявив, що зіткнуся з русофобією в Дубаї
Суд у Парижі залишив під вартою російського баскетболіста Касаткіна
Суд у Парижі залишив під вартою російського баскетболіста Касаткіна

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua