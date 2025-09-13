Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки

Інцидент із дронами над Польщею можна оцінювати по-різному, вважає Дуда

Колишній президент Польщі Анджей Дуда заявив, що атакою безпілотників Росія «випробувала» Польщу. Водночас він зауважив, що його країна не має системи боротьби з дронами, а тому довелося застосовувати дороге озброєння для відбиття цієї атаки. Як інформує «Главком», про це Дуда сказав в інтерв’ю для у Rmf FM.

За його словами, «склянка завжди наполовину порожня або наполовину повна», тож й інцидент із дронами над Польщею можна оцінювати по-різному.

Дуда зауважив, що не має доступу до державних таємниць, але припускає дві версії: або росіяни здійснили атаку в межах навчань «Захід», щоб перевірити польські оборонні можливості та солідарність НАТО, або «ми маємо справу з дуже серйозною ситуацією» – «початком нової версії своєрідної гібридної атаки».

Водночас він наголосив, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною, адже «не має значення, якими були витрати, бо життя поляків неоціненне».

«Завжди можна сказати: гаразд, але це тому, що немає антидронової системи. Ми не мали можливості дешевше відреагувати на цю атаку дронів, а мусили підіймати літаки, тобто залучити найважчу артилерію. […] Треба цю систему доповнити. Це була атака. Нас випробували», – додав він.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.