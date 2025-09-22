Путін знову погрожує світові військовою силою

Путін: Наші плани щодо зміцнення обороноздатності країни будуються з урахуванням мінливої ситуації в світі, реалізуються в повному обсязі і своєчасно

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «здатна відповісти на будь-які загрози не словами, а шляхом застосування військово-технічних заходів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Підкреслю, і в цьому ні у кого не повинно бути сумнівів, Росія здатна відповісти на будь-які існуючі та нові загрози: відповісти не словами, а шляхом застосування військово-технічних заходів», – сказав Путін на початку наради з постійними членами Радбезу РФ.

Як приклад диктатор навів рішення РФ про відмову від одностороннього мораторію на розгортання наземних ракет середньої і меншої дальності. «Це був вимушений крок, продиктований необхідністю адекватно реагувати на програми з розміщення в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні аналогічних озброєнь американського та іншого західного виробництва, що прямо загрожує безпеці Росії», – сказав він.

«Наші плани щодо зміцнення обороноздатності країни будуються з урахуванням мінливої ситуації в світі, реалізуються в повному обсязі і своєчасно. Ми впевнені в надійності та ефективності наших національних сил стримування», – сказав диктатор.

При цьому, Путін підкреслив, що Росія нібито «не зацікавлена в подальшому нарощуванні напруженості і підстьобуванні гонки озброєнь».

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Диктатор зауважив, що РФ поважатиме гарантії безпеки, які мають бути розроблені для Росії та України. Зокрема, він додав, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає».

Також Володимир Путін під час виступу на форумі «Все для перемоги» заявив, що курс, якого Захід дотримується щодо Росії, на його думку, «призводить лише до погіршення ситуації».