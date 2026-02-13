Мер Львова прокоментував вчинок Гераскевича та опублікував фото з банером в його підтримку

Банер в підтримку скелетоніста Гераскевича привернув увагу львів’ян

У Львові підтримали українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх. У центрі міста з’явився банер із фото спортсмена та написами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Львівської міської Ради.

Банер з фото Владислава Гераскевича виісили на фасаді будівлі львівської Ратуші. На світлині скелетоніст зображений під час тренувань на Олімпійських іграх 2026 у шоломі пам’яті, через який його дискваліфікували зі змагань.

Крім фото Гераскевича, на банері є напис зі словами: «Пам’ять не є порушенням», яка стала гаслом ситуації навколо спортсмена та рішення МОК про його дискваліфікацію. На фото також видно львів’ян, які зупиняються, аби подивитися на банер та фотографують його.

У центрі Львова з‘явився банер на підтримку Владислава Гераскевича фото: Facebook/Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував вчинок Гераскевича та висловив йому підтримку. «Це ціна нашої гідності. Ми живемо у світі, якому про це постійно потрібно нагадувати. Львів разом з усією країною дякує Владиславу Гераскевичу за вчинок, дорожчий за золото», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

Попри заборону Владислав Гераскевич продовжив тренування у шоломі. Владислав Гераскевич вийшов у «шоломі пам'яті» на другий тренувальний день Олімпіади-2026. Згодом стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

До слова, Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор.