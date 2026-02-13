Головна Країна Суспільство
У центрі Львова з'явився банер на підтримку Владислава Гераскевича (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У центрі Львова з‘явився банер на підтримку Владислава Гераскевича (фото)
Мер Львова прокоментував вчинок Гераскевича та опублікував фото з банером в його підтримку
фото: Facebook/Андрій Садовий

Банер в підтримку скелетоніста Гераскевича привернув увагу львів’ян

У Львові підтримали українського скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікували на Олімпійських іграх. У центрі міста з’явився банер із фото спортсмена та написами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Львівської міської Ради.

Банер з фото Владислава Гераскевича виісили на фасаді будівлі львівської Ратуші. На світлині скелетоніст зображений під час тренувань на Олімпійських іграх 2026 у шоломі пам’яті, через який його дискваліфікували зі змагань.

Крім фото Гераскевича, на банері є напис зі словами: «Пам’ять не є порушенням», яка стала гаслом ситуації навколо спортсмена та рішення МОК про його дискваліфікацію. На фото також видно львів’ян, які зупиняються, аби подивитися на банер та фотографують його.

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував вчинок Гераскевича та висловив йому підтримку. «Це ціна нашої гідності. Ми живемо у світі, якому про це постійно потрібно нагадувати. Львів разом з усією країною дякує Владиславу Гераскевичу за вчинок, дорожчий за золото», – написав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени.

Попри заборону Владислав Гераскевич продовжив тренування у шоломі. Владислав Гераскевич вийшов у «шоломі пам'яті» на другий тренувальний день Олімпіади-2026. Згодом стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

До слова, Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор.

