«Я відчуваю сором». Кличко розкритикував МОК за дискваліфікацію Гераскевича

Олімпійський чемпіон Атланти втратив почуття гордості від свого досягнення

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати скелетоніста Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

«Головне – не перемога», а участь» – для російських і білоруських спортсменів. А для українських спортсменів, які загинули, – навіть вшанування пам'яті заборонене», – написав легендарний боксер.

За його словами, МОК перетворив Олімпійські ігри на ігри політичні. Замість реального захисту нейтралітету функціонери намагаються захистити власний імідж і прагнуть сховати обличчя загиблих українців заради ідеальної телекартинки.

«Коли сьогодні я думаю про свою олімпійську золоту медаль, то більше не відчуваю гордості – я відчуваю сором. Для МОК шоу має тривати. А я тут для того, щоб сказати те, чого вони не хочуть чути: вбивства мають припинитися», – додав Володимир Кличко.

Гераскевич отримав офіційний документ МОК про дискваліфікацію перед стартом заїздів Олімпійських ігор. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.

Сам Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації з Олімпіади. Він подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Він також закликав зберігати оптимізм і продовжувати боротьбу.

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.