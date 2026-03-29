Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гераскевич звернувся до СБУ щодо відкриття справи проти олімпійського чемпіона

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам

Гераскевич: Відкриття кримінальної справи – це реальний шанс не допустити псевдонейтрального Ларіна до змагань

Український скелетоніст Владислав Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владіслава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».

«У 2022 році російський тхеквондист Владислав Ларін публічно закликав підтримувати мобілізованих військових РФ, тих, хто веде війну проти України. У відео йшлося не просто про «підтримку», а фактично про збір коштів, амуніції та допомоги для окупаційної армії. Його дії мають ознаки кримінальних правопорушень за українським законодавством, зокрема: посягання на територіальну цілісність України та фінансування дій, пов’язаних із тероризмом», – заявив Гераскевич.

Він також зазначив, що World Taekwondo досі вважає Ларіна «нейтральним» атлетом і допускає до участі у своїх змаганнях

«Мною було подано відповідну заяву до СБУ щодо кримінальних правопорушень. У відповідь повідомили, що матеріали передані для розгляду слідчим.

Відкриття кримінальної справи та подальша передача цієї справи до Інтерполу – це реальний шанс не допустити цього псевдонейтрального до змагань, а можливо і заарештувати за злочини проти України», – наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.

Теги: росія СБУ пропаганда тхеквондо Владислав Гераскевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошуково-рятувальні роботи тривають
Атака на Харків: багато поранених. Кадри з місця трагедії
7 березня, 10:21
Мирослав Скугарьов – син учасника чемпіонату світу 2006 року Олександра Скугарьова
Хокейний арбітр з РФ, який засвітився на скандальному відео, отримав довічну дискваліфікацію
10 березня, 15:07
«Іванушки» без International: гурт змінив назву через заборону англіцизмів у РФ
«Іванушки» без International: гурт змінив назву через заборону англіцизмів у РФ
11 березня, 05:19
У Росії погіршилися фінансові показники тисяч компаній
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
13 березня, 15:15
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
13 березня, 18:43
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ
Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза
15 березня, 08:32
Жителі Москви скаржаться на масштабні перебої з мобільним зв’язком та інтернетом
Росія на межі цифрової ізоляції: CNN про життя москвичів без інтернету
22 березня, 04:35
Російське командування більше не обіцяє швидких територіальних здобутків
Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
24 березня, 09:57
Головна причина кризи – зношеність інфраструктури та хронічне недофінансування галузі
Українська розвідка розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ
26 березня, 09:05

Новини

Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua