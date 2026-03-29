Гераскевич звернувся до СБУ щодо відкриття справи проти олімпійського чемпіона

Гераскевич: Відкриття кримінальної справи – це реальний шанс не допустити псевдонейтрального Ларіна до змагань

Український скелетоніст Владислав Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владіслава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів. Про це повідомляє «Главком».

«У 2022 році російський тхеквондист Владислав Ларін публічно закликав підтримувати мобілізованих військових РФ, тих, хто веде війну проти України. У відео йшлося не просто про «підтримку», а фактично про збір коштів, амуніції та допомоги для окупаційної армії. Його дії мають ознаки кримінальних правопорушень за українським законодавством, зокрема: посягання на територіальну цілісність України та фінансування дій, пов’язаних із тероризмом», – заявив Гераскевич.

Він також зазначив, що World Taekwondo досі вважає Ларіна «нейтральним» атлетом і допускає до участі у своїх змаганнях

«Мною було подано відповідну заяву до СБУ щодо кримінальних правопорушень. У відповідь повідомили, що матеріали передані для розгляду слідчим.

Відкриття кримінальної справи та подальша передача цієї справи до Інтерполу – це реальний шанс не допустити цього псевдонейтрального до змагань, а можливо і заарештувати за злочини проти України», – наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.