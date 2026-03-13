Росія викликала послів Британії та Франції: причина

Москва звинуватила Лондон і Париж у причетності до атаки ракетами Storm Shadow

Міністерство закордонних справ Росії викликало послів Великої Британії та Франції після удару по Брянську 10 березня та висловило їм офіційний протест. Про це поівдомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що демарш пов’язаний із ракетним ударом по Брянську, який, за твердженням Москви, було здійснено Збройними силами України ракетами Storm Shadow.

У МЗС РФ стверджують, що під час зустрічі дипломатам Великої Британії та Франції вказали на їхню «безпосередню причетність» до атаки. У російському відомстві назвали удар «терористичним актом» і заявили, що внаслідок нього загинули семеро людей, а понад сорок отримали поранення.

«Підкреслено, що в разі подальшої співучасті Лондона і Парижа у воєнних злочинах київського режиму саме на ці європейські столиці ляже відповідальність за деструктивні наслідки збройного конфлікту та ескалацію напруженості», – заявили в МЗС РФ.

У російському міністерстві також заявили, що розглядають обстріл Брянська як «цілеспрямовану провокацію». За твердженням Москви, цей удар нібито був спрямований на зрив зусиль, пов’язаних із мирним врегулюванням війни.

«Обстріл Брянська розглядається Москвою як цілеспрямована провокація з метою підриву зусиль, що інтенсифікувалися, щодо мирного врегулювання української кризи», – заявили у російському МЗС.

Нагадаємо, що сили оборони України ввечері 10 березня завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у російському місті Брянськ. Це підприємство є ключовою ланкою у виробництві «високоточного» озброєння для армії РФ.