Росія викликала послів Британії та Франції: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
Унаслідок удару ракетами Storm Shadow пошкоджено виробничі потужності «Кремній Ел»
Москва звинуватила Лондон і Париж у причетності до атаки ракетами Storm Shadow

Міністерство закордонних справ Росії викликало послів Великої Британії та Франції після удару по Брянську 10 березня та висловило їм офіційний протест. Про це поівдомляє «Главком» з посиланням на російське МЗС.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що демарш пов’язаний із ракетним ударом по Брянську, який, за твердженням Москви, було здійснено Збройними силами України ракетами Storm Shadow.

У МЗС РФ стверджують, що під час зустрічі дипломатам Великої Британії та Франції вказали на їхню «безпосередню причетність» до атаки. У російському відомстві назвали удар «терористичним актом» і заявили, що внаслідок нього загинули семеро людей, а понад сорок отримали поранення.

«Підкреслено, що в разі подальшої співучасті Лондона і Парижа у воєнних злочинах київського режиму саме на ці європейські столиці ляже відповідальність за деструктивні наслідки збройного конфлікту та ескалацію напруженості», – заявили в МЗС РФ.

У російському міністерстві також заявили, що розглядають обстріл Брянська як «цілеспрямовану провокацію». За твердженням Москви, цей удар нібито був спрямований на зрив зусиль, пов’язаних із мирним врегулюванням війни.

«Обстріл Брянська розглядається Москвою як цілеспрямована провокація з метою підриву зусиль, що інтенсифікувалися, щодо мирного врегулювання української кризи», – заявили у російському МЗС.

Нагадаємо, що сили оборони України ввечері 10 березня завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у російському місті Брянськ. Це підприємство є ключовою ланкою у виробництві  «високоточного» озброєння для армії РФ. 

Росія викликала послів Британії та Франції: причина
Росія викликала послів Британії та Франції: причина
РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів
РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів
Нейтралітет похитнувся? Швейцарія заговорила про стратегічний союз з ЄС
Нейтралітет похитнувся? Швейцарія заговорила про стратегічний союз з ЄС
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
США визнали помилки у плануванні операції проти Ірану: деталі
США визнали помилки у плануванні операції проти Ірану: деталі
Лукашенко пригрозив Україні та Європі «Орєшніком»
Лукашенко пригрозив Україні та Європі «Орєшніком»

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

