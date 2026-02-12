На Олімпіаді 2026 уперше в історії виступив трансгендерний спортсмен

Шведський фристайліст Лундхольм змагався в одній категорії з жінками

Шведський фристайліст Еліс Лундхольм став першим відкрито трансгендерним атлетом, який взяв участь у зимовій Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком».

Історія Еліс Лундхольм

23-річний спортсмен вийшов на старт жіночої кваліфікації з могулу, відкривши нову сторінку інклюзивності у зимових видах спорту. Участь Лундхольма стала можливою завдяки Рамковій угоді МОК 2021 року, яка базується на принципах справедливості та недискримінації, дозволяючи національним федераціям самостійно визначати умови допуску атлетів на основі їхньої гендерної ідентичності.

Ситуація Еліса Лундхольма є унікальною з точки зору спортивного регламенту. Попри те, що атлет ідентифікує себе як чоловік, він продовжує змагатися у жіночій категорії, оскільки саме цій статі він відповідає біологічно від народження. Шведська асоціація лижного спорту офіційно підтвердила, що Еліс не проходив жодної замісної гормональної терапії чи хірургічних втручань, що знімає будь-які дискусії про наявність несправедливої фізичної переваги. Лундхольм підкреслив, що перебуває у рівних умовах з іншими лижницями, і його мета – просто займатися улюбленим спортом, не заглиблюючись у політичні суперечки щодо гендеру.

Як реагують на спортсмена його суперниці?

Попри активні обговорення в соціальних мережах, колеги по спорту зустріли участь шведа прихильно. Американська фристайлістка Тесс Джонсон назвала дебют Еліса «чудовим моментом», наголосивши на важливості того, щоб кожна людина могла бути собою на спортивній арені. Водночас шведська команда вжила серйозних заходів для захисту атлета від можливого хейту: спортивний директор Роберт Ганссон заявив про моніторинг медіапростору та блокування агресивних коментарів. Сам Лундхольм продемонстрував неабияку впевненість, зазначивши, що чує голоси ззовні, але вони не заважають йому зосереджуватися на технічних аспектах заїздів.

Результат шведа на Олімпіаді

У кваліфікації з могулу Еліс Лундхольм посів 25-те місце. Хоча цей результат не дозволив йому пройти до двадцятки фіналістів, спортсмен висловив повне задоволення від виконаної роботи. Він зазначив, що заїзд був не ідеальним і потребує виправлення деяких помилок, проте сам факт завершення олімпійської дистанції став для нього перемогою. Після виступу Лундхольм звернувся до всього світу із простим, але потужним меседжем: «Я хочу, щоб усі були собою, робили те, що хочуть, і могли змагатися на рівних».

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що МОК заборонить трансгендерам змагатися на Олімпіаді. Зазначається, що відповідне рішення буде ухвалено МОК на початку 2026 року, коли організація отримає повноцінне наукове обґрунтування про фізичну перевагу чоловіків над жінками.